Скандал вокруг Сасся Хенно заставил высказаться и представителя Департамента социального страхования. «В отношениях между взрослым и несовершеннолетними границы очень четкие. Ответственность всегда лежит на взрослом, и здесь нет места шуткам или двусмысленным толкованиям», - говорится в публикации департамента в социальных сетях.
Департамент социального страхования: унижая жертву, обвиняя ее или умаляя значимость домогательства, мы ничего не исправим
В последние дни в социальных сетях бурно обсуждаются переписки Сасся Хенно с несовершеннолетними девушками. Немало эмоций вызвали и посты Хенно в соцсетях, где он комментирует разгоревшийся скандал.
«В расследованиях уголовных преступлений не верят настоящим жертвам с реальными доказательствами, травмами и повреждениями, потому что находятся извращенные люди, которые играют роль жертв. На самом деле они не жертвы, а те, кто сам начал со мной общаться, кому я когда-то прокомментировал фото, отправил смайлик-сердечко или сказал: "Ого, какая ты горячая, хотелось бы увидеть".
ВЫ НЕ ЖЕРТВЫ, если вам вдруг показалось, что когда-то вы выпросили у меня толстовку с логотипом группы, а я ответил, что хотел бы, чтобы ее получила красивая девушка. Если теперь этот опыт кажется вам неприятным, так и скажите - я извинюсь», - написал он в одном из постов.
На фоне всего этого Департамент социального страхования тоже высказался на своей странице в Facebook. «Соцсети кипят от вскрывшихся случаев сексуального домогательства. Задавать вопросы о том, что такое домогательство, правильно, но, принижая жертву, обвиняя ее или умаляя значимость домогательства, мы не улучшаем ситуацию», - говорится в публикации.
Там также отмечается, что департамент ежедневно работает с жертвами домогательств. «Мы рядом с пострадавшими, слушаем их истории и можем подтвердить: как бы случайные комментаторы не относились к этому, боль, вызванная домогательством, - реальна».
«И не важно, были ли это намеки, прямые предложения, фотографии, признания в любви, просьбы о встрече или что-то иное - если это было навязчиво, то это является нарушением границ. И это даже без учета манипуляций, груминга, шантажа и угроз!»
В своем посте департамент подчеркивает, что, если в отношениях между взрослыми еще можно спорить о размытости границ, то в отношениях взрослого с несовершеннолетними границы четкие.
«Ответственность всегда лежит на взрослом, и здесь нет места шуткам или вопросу интерпретаций. Как бы ни идентифицировал себя человек, пристающий к несовершеннолетним, и как бы он ни оправдывал свое поведение сексуального характера, объективно это просто неправильно», - резюмируют они.
Жертвы могут в любое время обратиться за советом или поддержкой по телефону 116 006 или в онлайн-чате на сайте www.palunabi.ee.
Дети и молодые люди могут получить помощь и консультации круглосуточно по детскому телефону доверия 116 111 или в онлайн-чате на сайте www.lasteabi.ee.
Если вы столкнулись с домогательствами в интернете, вы также можете обратиться за советом к веб-констеблям / веб-полицейским.