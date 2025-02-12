Департамент социального страхования: унижая жертву, обвиняя ее или умаляя значимость домогательства, мы ничего не исправим

«И не важно, были ли это намеки, прямые предложения, фотографии, признания в любви, просьбы о встрече или что-то иное - если это было навязчиво, то это является нарушением границ. И это даже без учета манипуляций, груминга, шантажа и угроз!»

В своем посте департамент подчеркивает, что, если в отношениях между взрослыми еще можно спорить о размытости границ, то в отношениях взрослого с несовершеннолетними границы четкие.

«Ответственность всегда лежит на взрослом, и здесь нет места шуткам или вопросу интерпретаций. Как бы ни идентифицировал себя человек, пристающий к несовершеннолетним, и как бы он ни оправдывал свое поведение сексуального характера, объективно это просто неправильно», - резюмируют они.

Жертвы могут в любое время обратиться за советом или поддержкой по телефону 116 006 или в онлайн-чате на сайте www.palunabi.ee.

Дети и молодые люди могут получить помощь и консультации круглосуточно по детскому телефону доверия 116 111 или в онлайн-чате на сайте www.lasteabi.ee.

Если вы столкнулись с домогательствами в интернете, вы также можете обратиться за советом к веб-констеблям / веб-полицейским.