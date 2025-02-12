ВИДЕО Принц Гарри раскрыл трогательную просьбу своего сына Арчи

Герцог Сассекский рассказал об этом во время Игр непокоренных-2025, которые сейчас проходят в Ванкувере, Канада. Во время беседы на фоне спортивного действа отец двоих детей вспомнил, как недавно общался с А​рчи на тему противопехотных мин и как их беседы в конце концов привели к дискуссиям о «бабушке Диане».​

«Арчи спрашивал о наземных минах, поэтому я говорил об этих ребятах. Но потом в пятилетнем возрасте я начал говорить с ним о шахтах, и, что интересно, это дало мне возможность поговорить о моей маме, его бабушке, о чем я даже не думал», - отметил сын британского короля Карла III.​

Муж Меган Маркл продолжил: «Так что это стало для него результатом истории. Затем он увидел видео... Он хотел посмотреть фотографии своей бабушки Дианы, которая занималась своими делами с противопехотными минами много лет назад. Так что это привело к очень интересному разговору между мной и им, который отличался от того, о чем я думал».

Prince Harry discussing how Prince Archie’s curiosity around amputees and landmines (PH works with the HALO Trust) led to them watching videos of Grandma Diana’s work and discussing her life 🥹



What a beautiful way foster their child’s curiosity and carry on her legacy 🕊️ pic.twitter.com/UMB05O1u6U — Iris 🦆 (@IrisTheeScholar) February 10, 2025

Как известно, 5 января 1997 года, за семь месяцев до гибели в ДТП, принцесса Диана прошлась по минному полю в Анголе.

Первая жена короля Карла III в защитном бронежилете и с щитком на лице посетила тогда минное поле, разминированное благотворительной организацией Halo Trust в Уамбо, Ангола, чтобы привлечь внимание к тяжелому бремени людей, искалеченных наземными минами, и добиться запрета использования этого оружия.

А в 2019 году принц Гарри повторил поступок матери.​