Мы часто слышим недовольства от клиентов компаний по доставке еды, но задумывался ли кто-то об обратной стороне их работы? Житель Таллинна, подрабатывающий курьером, рассказал, что, по его мнению, в приложении Bolt Food нужно изменить.
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Работа там – своеобразная «замануха»: курьер рассказал об обратной стороне приложения Bolt Food
Помимо основной работы Александр иногда подрабатывает курьером через приложение Bolt Food. Он говорит, что в целом оно работает нормально, сбои случаются, но редко. Однако несколько проблем все-таки есть. Например, Александр выделяет принцип обработки заказов, работу навигатора и службы поддержки.