Работа там – своеобразная «замануха»: курьер рассказал об обратной стороне приложения Bolt Food

Помимо основной работы Александр иногда подрабатывает курьером через приложение Bolt Food. Он говорит, что в целом оно работает нормально, сбои случаются, но редко. Однако несколько проблем все-таки есть. Например, Александр выделяет принцип обработки заказов, работу навигатора и службы поддержки.

«Когда мы принимаем заказ и ждем его, нам может поступить еще один. Отменить его можно, но при этом снижается коэффициент в моем аккаунте и процент дохода падает. Если принять второй заказ, то приходится сначала забрать первый, затем второй, а только потом начинать их доставку», - рассказывает Александр.