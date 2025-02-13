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Работа там – своеобразная «замануха»: курьер рассказал об обратной стороне приложения Bolt Food

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Курьер Bolt Food. Снимок иллюстративный.
Курьер Bolt Food. Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

Мы часто слышим недовольства от клиентов компаний по доставке еды, но задумывался ли кто-то об обратной стороне их работы? Житель Таллинна, подрабатывающий курьером, рассказал, что, по его мнению, в приложении Bolt Food нужно изменить.

Помимо основной работы Александр иногда подрабатывает курьером через приложение Bolt Food. Он говорит, что в целом оно работает нормально, сбои случаются, но редко. Однако несколько проблем все-таки есть. Например, Александр выделяет принцип обработки заказов, работу навигатора и службы поддержки.

«Когда мы принимаем заказ и ждем его, нам может поступить еще один. Отменить его можно, но при этом снижается коэффициент в моем аккаунте и процент дохода падает. Если принять второй заказ, то приходится сначала забрать первый, затем второй, а только потом начинать их доставку», - рассказывает Александр.

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