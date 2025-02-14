«Его настрой меня нисколько не смущает, - говорит Янек. - Обидно только, что многие песни Eesti Laul не были прослушаны жителями Эстонии. Все почему-то подумали, что Томми Кэш едет на Евровидение, и, возможно, поэтому даже не стали слушать, кто еще есть в финале».

Янек считает, что песня Томми Кэша Espresso Macchiato не столько сильная, сколько харизматичен ее исполнитель. Янек уверен, что если бы он сам пришел с этой песней на конкурс, то вряд ли бы прошел в финал.

Limon Live: Janek Valgepea Фото: Sander Ilvest

Активная подготовка к финалу Eesti Laul началась у Янека с ноября. Он приехал из Англии и временно поселился у бабушки в Ласнамяэ, а поскольку свою лондонскую квартиру сдает в аренду, с собой в Эстонию привез и своих котов.

В Лондоне Янек работает в финансовой фирме, и сейчас продолжает делать это удаленно. Музыка музыкой, но зарабатывать надо. Одно только участие в Eesti Laul потребовало 20 000 евро собственных вложений.

Янек Валгепеа в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

В эфире финалист Eesti Laul откровенно рассказывает, что в 2023 году сделал операцию по уменьшению груди. Причиной тому стало гормональное заболевание, из-за которого симпатичный парень много лет стеснялся своей внешности.

«Я стеснялся снимать футболку, мне это так надоело, что в августе 2023 года я лег в Эстонии под нож. Трехчасовая операция. Мне удалили грудные железы, сделали липосакцию - выкачали 700 миллилитров жира. Сложно представить, это как бутылка вина, а ведь я не был полным. Сейчас вешу 75 кг, а тогда было около 79», - говорит Янек.

После операции жизнь удивительным образом поменялась. «Наконец-то могу надеть майку, причем, любого цвета! Она не должна быть черной, она может быть белой!» - восторженно говорит Янек. Он обращается со словами поддержки к мужчинам со всего мира: «Если у вас есть какие-то комплексы, и они не уходят, не надо бояться озвучить проблему и решить ее!»

Певец Янек Валгепеа и ведущая Светлана Карабут. Фото: Sander Ilvest

Смотрите откровенное интервью с финалистом Eesti Laul Янеком Валгепеа в свежем выпуске Limon LIVE! Мы желаем Янеку, как и другим финалистам Eesti Laul, удачи в эту субботу! И пусть победит сильнейший!