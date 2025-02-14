Уже в эту субботу станет известно, кто отправится представлять Эстонию на Евровидении-2025. В студию Limon LIVE мы пригласили финалиста конкурса Eesti Laul Янека Валгепеа, который поделился пикантными подробностями своей жизни.
ВИДЕО ⟩ «Я стеснялся снимать футболку!» Янек из Ласнамяэ откровенно об операции на груди и борьбе за путевку на Евровидение (4)
30-летний Янек Валгепеа не стесняется рассказывать, что решился лечь под нож, чтобы изменить свою внешность. В эфире он также поделился интересным фактом из своей биографии. В первый класс мальчик пошел в эстонскую школу, а в 7 классе его перевели в русскую.
«Мой отчим сказал: «А знаешь, эстонские школы не такие хорошие, отправим тебя в русскую школу»», - рассказывает Янек, смеясь. Он добавляет, что переход ему дался непросто, большие сложности возникали с правописанием. Но гимназию двуязычный парень действительно окончил на русском языке.
Янек родился и вырос в Ласнамяэ, сейчас работает в финансовой компании в Лондоне и уже много лет грезит Евровидением. Чтобы претворить мечту в реальность, в ноябре Янек вместе с двумя своими лондонскими котами временно поселился у бабушки в родном Ласнамяэ.
Финал Eesti Laul пройдет в Таллинне уже в эту субботу. Янек хорошо знаком с конкурсом: в 2013 году он был бэк-вокалистом у певицы Грете Паи, а в 2021 году, как соло-артист, с песней House of Glass стал финалистом конкурса. Теперь Янек снова в финале Eesti Laul, и его конкурсная песня в этом году называется Frozen.
Янек признается, что перед финалом Eesti Laul не нервничает. Не сбивает решительный настрой даже высказывания соперника Томми Кэша, который ничуть не сомневается, что победит в конкурсе. И даже в интервью международным СМИ говорит, что в этом году едет на Евровидение от Эстонии.
«Его настрой меня нисколько не смущает, - говорит Янек. - Обидно только, что многие песни Eesti Laul не были прослушаны жителями Эстонии. Все почему-то подумали, что Томми Кэш едет на Евровидение, и, возможно, поэтому даже не стали слушать, кто еще есть в финале».
Янек считает, что песня Томми Кэша Espresso Macchiato не столько сильная, сколько харизматичен ее исполнитель. Янек уверен, что если бы он сам пришел с этой песней на конкурс, то вряд ли бы прошел в финал.
Активная подготовка к финалу Eesti Laul началась у Янека с ноября. Он приехал из Англии и временно поселился у бабушки в Ласнамяэ, а поскольку свою лондонскую квартиру сдает в аренду, с собой в Эстонию привез и своих котов.
В Лондоне Янек работает в финансовой фирме, и сейчас продолжает делать это удаленно. Музыка музыкой, но зарабатывать надо. Одно только участие в Eesti Laul потребовало 20 000 евро собственных вложений.
В эфире финалист Eesti Laul откровенно рассказывает, что в 2023 году сделал операцию по уменьшению груди. Причиной тому стало гормональное заболевание, из-за которого симпатичный парень много лет стеснялся своей внешности.
«Я стеснялся снимать футболку, мне это так надоело, что в августе 2023 года я лег в Эстонии под нож. Трехчасовая операция. Мне удалили грудные железы, сделали липосакцию - выкачали 700 миллилитров жира. Сложно представить, это как бутылка вина, а ведь я не был полным. Сейчас вешу 75 кг, а тогда было около 79», - говорит Янек.
После операции жизнь удивительным образом поменялась. «Наконец-то могу надеть майку, причем, любого цвета! Она не должна быть черной, она может быть белой!» - восторженно говорит Янек. Он обращается со словами поддержки к мужчинам со всего мира: «Если у вас есть какие-то комплексы, и они не уходят, не надо бояться озвучить проблему и решить ее!»
Смотрите откровенное интервью с финалистом Eesti Laul Янеком Валгепеа в свежем выпуске Limon LIVE! Мы желаем Янеку, как и другим финалистам Eesti Laul, удачи в эту субботу! И пусть победит сильнейший!