Более 12 тысяч землетрясений произошло на Санторини: Турция готовится к цунами

По информации издания, Греческий Красный Крест направил спасательные команды, социальных работников и психологов для оказания помощи жителям пострадавшего региона. Первостепенное внимание они уделят психологической поддержке пожилых людей, хронически больных и детей, которые испытывают стресс от продолжающихся землетрясений.

Греческий сейсмолог Акис Целентис прогнозирует, что текущая сейсмическая активность может сохраняться в течение нескольких месяцев. Подобная ситуация была на Крите. Там землетрясению магнитудой 6,0 предшествовало целых четыре месяца сейсмической активности.

Ученые предполагают, что землетрясения могут быть связаны с подводным вулканом Колумбус, который расположен в 6,5 км от Санторини. В 1650 году извержение Колумбоса вызвало разрушения и гибель людей из-за пирокластических потоков, цунами и выбросов газа.

Как сообщается, подземные толчки спровоцировали многочисленные оползни на Санторини.

Профессор Шенол Хакан Кутоглу из Турции предупредил, что землетрясение магнитудой 8 в Эгейском море может вызвать волны цунами высотой от 3 до 5 метров вдоль побережья Турции. В связи с этим турецкие власти установили мобильные сирены в Измире, Айдыне и Мугле, чтобы предупредить жителей о возможных цунами. Также в стране активировали систему оповещения по SMS.

На острове участились землетрясения. Из-за потенциальной угрозы тысячи туристов и местных жителей покинули Санторини. Школы закрыты не только на Санторини, но и на близлежащих островах.

Сейсмологи считают, что интенсивная сейсмическая активность может ослабнуть через несколько недель.

Подземные толчки в Эгейском море могут спровоцировать цунами не только в Турции, но и в Израиле. Экстренным службам в этой стране поручили подготовиться к потенциальной волне.