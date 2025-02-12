На греческом острове Санторини продолжаются множественные землетрясения. Только с 1 по 10 февраля тут зафиксировали более 12 800 подземных толчков, самый сильный из которых был магнитудой 5,3. Об этом пишет The Watchers.
Более 12 тысяч землетрясений произошло на Санторини: Турция готовится к цунами
По информации издания, Греческий Красный Крест направил спасательные команды, социальных работников и психологов для оказания помощи жителям пострадавшего региона. Первостепенное внимание они уделят психологической поддержке пожилых людей, хронически больных и детей, которые испытывают стресс от продолжающихся землетрясений.
Греческий сейсмолог Акис Целентис прогнозирует, что текущая сейсмическая активность может сохраняться в течение нескольких месяцев. Подобная ситуация была на Крите. Там землетрясению магнитудой 6,0 предшествовало целых четыре месяца сейсмической активности.
Ученые предполагают, что землетрясения могут быть связаны с подводным вулканом Колумбус, который расположен в 6,5 км от Санторини. В 1650 году извержение Колумбоса вызвало разрушения и гибель людей из-за пирокластических потоков, цунами и выбросов газа.
Как сообщается, подземные толчки спровоцировали многочисленные оползни на Санторини.
Профессор Шенол Хакан Кутоглу из Турции предупредил, что землетрясение магнитудой 8 в Эгейском море может вызвать волны цунами высотой от 3 до 5 метров вдоль побережья Турции. В связи с этим турецкие власти установили мобильные сирены в Измире, Айдыне и Мугле, чтобы предупредить жителей о возможных цунами. Также в стране активировали систему оповещения по SMS.
На острове участились землетрясения. Из-за потенциальной угрозы тысячи туристов и местных жителей покинули Санторини. Школы закрыты не только на Санторини, но и на близлежащих островах.
Сейсмологи считают, что интенсивная сейсмическая активность может ослабнуть через несколько недель.
Подземные толчки в Эгейском море могут спровоцировать цунами не только в Турции, но и в Израиле. Экстренным службам в этой стране поручили подготовиться к потенциальной волне.