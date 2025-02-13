Избегайте мрачных мыслей и неприятных воспоминаний в начале дня; не стоит портить настроение ни себе, ни другим. Эмоциональный фон может быть довольно напряженным, но вы сможете сохранить оптимизм и жизнерадостность, если постараетесь.
ГОРОСКОП НА 13 ФЕВРАЛЯ ⟩ У Львов беспокойный день, Раков ждут сюрпризы
Лучше отложить обсуждение важных вопросов, если прежде из-за них уже возникали разногласия. Вторая половина дня пройдет весело и интересно. Можно встречаться с друзьями, проводить время с членами семьи и другими близкими людьми - все получат массу позитивных эмоций.
Овен
День отлично подойдет для того, чтобы принять важные решения, определиться с планами на будущее. Вы не станете строить иллюзий, ясно увидите то, о чем прежде могли лишь смутно догадываться. Полезными окажутся советы, ведь давать их будут люди, которые хорошо понимают вас, знают, через что вам пришлось пройти. Не захочется тратить время напрасно, вы успеете сделать много полезного. Некоторые Овны поймут, как решить вопросы, в последнее время беспокоившие и их самих, и их близких. Решительность, с которой вы будете действовать, поможет быстро достичь нужного результата.
Телец
День будет необычным и вдохновляющим - вы наверняка останетесь довольны тем, как он сложится. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы скучали. Общение порадует, будет много интересных разговоров, веселых моментов и ярких эмоций. Некоторые Тельцы побывают на каких-то необычных мероприятиях, отлично проведут там время. Но останется время и для каких-то серьезных занятий, например, учебы, сбора и анализа информации. Порадуют долгожданные известия издалека - они окажутся даже лучше, чем вы рассчитывали.
Близнецы
День отлично подойдет для общения с очень разными людьми. Вы одинаково легко поладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Обаяние поможет произвести хорошее впечатление на тех, кому обычно вообще никто не нравится. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки. Хорошо сложатся поездки. Некоторые Близнецы отправятся туда, где давно мечтали побывать, и получат массу ярких впечатлений. Вдали от дома возможны необычные встречи. Они запомнятся вам надолго.
Рак
День принесет неожиданности. Могут произойти события, которые повлияют на ваши планы, заставят отложить одни дела, чтобы сосредоточиться на других. Едва ли это вас порадует, но и особенного недовольства не вызовет. Интуиция подсказывает, что вы справитесь со всем, и - не ошибается. Хорошо принимать гостей. Они, кстати, могут прийти и без приглашения, и вас это обрадует. Удастся поговорить с близкими по духу людьми о том, что вас тревожит и беспокоит. Вы получите поддержку, которой не хватало в последнее время, и почувствуете себя гораздо лучше.
Лев
День будет беспокойным и интересным. Едва ли события будут развиваться так, как вы ожидали, - сюрпризов будет немало. Пригодится умение импровизировать, на ходу принимать решения, быстро ориентироваться в ситуации. Благодаря этим качествам вы не только добьетесь своих целей, но и завяжете какие-то приятные знакомства. Вероятно начало дружбы или романтической истории. Не всегда общение с окружающими будет легким и приятным. Вы можете горячиться из-за пустяков, остро реагировать на любые замечания. Но серьезного конфликта не случится, все острые углы удастся сгладить. К вечеру гармония в отношениях восстановится.
Дева
Начало дня едва ли подойдет для важных разговоров, обсуждения серьезных вопросов. Лучше ограничится приятной беседой о пустяках, а остальное отложить на потом. Старайтесь не обижаться на критические замечания и не поддаваться на провокации. Если вы бы будете миролюбивы и доброжелательны, отношения с окружающими вскоре вновь станут гармоничными и теплыми. Вторая половина дня порадует. В это время вы сможете отлично справиться практически со всем, за что возьметесь, так что не бойтесь сложных задач и новых дел.
Весы
Вы раньше других получите ценную информацию или догадаетесь о чем-то важном, найдете верные ответы на сложные вопросы, узнаете то, что прежде было тайной. Однако важно не торопиться с выводами: первое впечатление не всегда будет верным, понадобится немного времени, чтобы во всем разобраться. День отлично подходит для того, чтобы делиться идеями и планами. Вы легко найдете помощников и единомышленников, получите поддержку, если она потребуется. Совместные действия могут положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории.
Скорпион
Отличный день для встреч и знакомств, общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Вас замечают даже те, кто прежде ни на кого не обращал внимания, и это неудивительно: ваша яркая индивидуальность бросается в глаза, пройти мимо невозможно. Вы услышите о себе много приятного, и все это будет правдой. Едва ли этот день подойдет для дел, требующих сосредоточенности, концентрации внимания. Они будут утомлять гораздо быстрее, чем обычно. Не исключены незначительные, но обидные ошибки, досадные промахи. Отдохните, отвлекитесь от рутины – это у вас отлично получится и пойдет на пользу.
Стрелец
День будет беспокойным, но интересным. С окружающими вы легко найдете общий язык, а вот с собой не всегда будете в ладу. Некоторым Стрельцам потребуется время, чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях, понять, что для них на самом деле важно. Справившись с этим, вы почувствуете себя гораздо свободнее и увереннее. Удастся быстро разобраться со сложными делами, решить вопросы, над которыми все долго ломали голову. Благодаря своей проницательности вы догадаетесь о том, что кто-то очень старается скрыть.
Козерог
День необычных идей, смелых планов, а также встреч, которые удивительным образом помогут осуществлению задуманного. Обстоятельства могут складываться совсем не так, как вы ожидали, но все же очень удачно. Важно не теряться в таких ситуациях. Благодаря подсказкам интуиции вы быстро примете верные решения, вовремя начнете действовать и добьетесь своего. Порадует общение с близкими людьми. Вы почувствуете, что вас по-настоящему понимают и ценят. Старые разногласия останутся в прошлом, поводов для новых не возникнет.
Водолей
День отлично подойдет для того, чтобы навести порядок в делах, разобраться с тем, до чего долго не доходили руки. Привычные занятия не кажутся утомительными, к тому же вы подходите к ним творчески, поэтому и скучать не приходится. В первой половине дня возможны неожиданные встречи, из-за которых вы захотите изменить планы, задумаетесь, не стоит ли взяться за что-то совершенно новое. Вечер – отличное время для обсуждения важных вопросов. Они могут касаться и работы, и домашних дел, и сферы личных отношений. Вы наверняка услышите нечто важное, получите хорошие советы.
Рыбы
Вы успеете сделать даже больше, чем планировали. Все сложится удачно: простые решения окажутся верными, вы не захотите осложнять жизнь ни себе, ни окружающим, поэтому пойдете к цели кратчайшим путем. Будет возможность помочь тем, кто оказался в сложной ситуации, и вы постараетесь ее использовать. День хорошо подойдет для новых знакомств. Вам легко будет произвести хорошее впечатление даже на очень требовательных людей. Многие заинтересуются вашими идеями и охотно предложат помочь в их реализации.