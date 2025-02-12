На улице мороз, а школьник стоит на автобусной остановке в одной футболке. Именно такую картину увидел в Вильянди мужчина, ехавший на машине из центра города в сторону Паалалинна. Ему показалось странным, что ребенок одет совсем не по погоде.
НЕ ХОЛОДНО? ⟩ Житель Эстонии заметил на автобусной остановке ребенка в одной футболке
В Facebook-группе Märgatud Viljandis местный житель Тоомас рассказал, как заметил на автобусной остановке школьника одетого не по погоде. Точнее, на мальчика в летней одежде обратил внимание сын Тоомаса.
«Я ехал на машине из центра города в сторону Паалалинна и остановился на светофоре у рынка. Вдруг мой сын говорит: "Смотри!" На автобусной остановке стоял мальчик лет 10-12, в спортивных штанах и шапке, но в футболке с короткими рукавами», - пишет Тоомас. После этого он развернул машину, вернулся к остановке и решил поговорить с мальчиком.
«Я остановил машину и спросил, почему тот без верхней одежды. Мальчик ничего не ответил. Сразу не сообразил, что он, возможно, не эстонец и не понимает. При этом на остановке было много людей. Я спросил, разве никто не видит, что ребенок зимой стоит на улице так одетый? На это одна старушка пробормотала, что он всегда так ходит. Сам мальчик не хотел общаться и смотрел исподлобья», - описывает Тоомас ситуацию.
«Что ж, я поехал дальше и позвонил по номеру 112. Там пообещали выслать патруль. Очень странная ситуация», - говорит Тоомас.
Этот мальчик всегда так ходит?
Не все жители Вильянди были удивлены. «Этот мальчик действительно всегда так ходит», - говорит один из комментаторов. «Я видел его зимой у Максимаркета в шортах. Некоторые просто не боятся холода», - добавляет другой. «Сегодня тоже видел его, он шел с взрослым. Наверное, привык», - считает третий.
«Детей нужно оберегать. Так приятно слышать, что люди реагируют», - пишет один из пользователей. «Я считаю, что хорошо, когда люди замечают такие вещи. Никогда не знаешь, что стоит за таким поведением. Супер, что есть неравнодушные люди, которые заботятся о детях», - хвалят Тоомаса.
В комментариях под постом написала и мать мальчика, находившегося на улице в летней одежде: «Это мой ребенок. Не пугайтесь, если он не говорит с незнакомыми (у него аутизм). Если дождя или снега нет, он всегда в футболке, а в хорошую погоду в легких брюках, часто даже в шортах».
«У него другое восприятие холода, чем у большинства. Если возникают сомнения, хорошо, что люди проверяют, не нужна ли помощь. Но да, он так одевается, и полиция об этом знает - Вильянди маленький город, и раньше, к счастью или к сожалению, уже сообщали в полицию. Теперь полиция его не задерживает, а просто звонит мне», - пояснила мать мальчика.
Она добавила, что устойчивость к холоду сына никак не связана с аутизмом, но из-за этого диагноза он избегает общения с незнакомыми людьми. «Мы пробовали разные варианты, и пока остановились на том, что есть», - сказала она.
«Невосприимчивость к холоду или нет, но на улице минусовая температура, и переохлаждение может наступить быстро. Переохлаждение и обморожения одинаково опасны для всех. Если ребенок не чувствует холода - это тем более опасно», - ответили матери.
«Ситуация, когда детям разрешают так легко одеваться зимой, выглядит как сигнал SOS. Хорошо, что это заметили», - добавили другие.
«"Разрешают детям" - скорее всего, у человека, использующего этот термин, нет своих детей. Подростку можно многое "запретить", но за ближайшим углом он все равно сделает по-своему. Я тоже не разрешаю своей 16-летней дочери ходить зимой без шапки. Реальность такова, что я могу контролировать ее только дома. Что она делает по дороге в школу, на автобусной остановке или в городе - этого я не вижу», - поделился своим мнением один из родителей.
«Я 15 лет работал водителем автобуса в Хельсинки, и там зимой часто встречались такие дети - в шортах и футболке, а некоторые даже босиком», - сказал мужчина, работавший водителем.