НЕ ХОЛОДНО? Житель Эстонии заметил на автобусной остановке ребенка в одной футболке

«Детей нужно оберегать. Так приятно слышать, что люди реагируют», - пишет один из пользователей. «Я считаю, что хорошо, когда люди замечают такие вещи. Никогда не знаешь, что стоит за таким поведением. Супер, что есть неравнодушные люди, которые заботятся о детях», - хвалят Тоомаса.

В комментариях под постом написала и мать мальчика, находившегося на улице в летней одежде: «Это мой ребенок. Не пугайтесь, если он не говорит с незнакомыми (у него аутизм). Если дождя или снега нет, он всегда в футболке, а в хорошую погоду в легких брюках, часто даже в шортах»​.

«У него другое восприятие холода, чем у большинства. Если возникают сомнения, хорошо, что люди проверяют, не нужна ли помощь. Но да, он так одевается, и полиция об этом знает - Вильянди маленький город, и раньше, к счастью или к сожалению, уже сообщали в полицию. Теперь полиция его не задерживает, а просто звонит мне», - пояснила мать мальчика.

Она добавила, что устойчивость к холоду сына никак не связана с аутизмом, но из-за этого диагноза он избегает общения с незнакомыми людьми. «Мы пробовали разные варианты, и пока остановились на том, что есть», - сказала она.