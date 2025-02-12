Житель Таллинна, заметивший автомобиль МуПо у автовокзала: рядом стояли подозрительные такси, на которые сотрудники не реагировали

Муниципальная полиция ведет деятельность только в Таллинне. «Когда МуПо создавали, одной из ее главных задач было наведение порядка в сфере таксомоторных перевозок. Какие задачи у МуПо теперь?» - интересуется житель Таллинна, который связался с редакцией Elu24 после того, как заметил автомобиль МуПо у автовокзала. В поле зрения сотрудников он также увидел пиратские такси.