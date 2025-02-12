Житель Таллинна заметил у автовокзала автомобиль Таллиннского департамента муниципальной полиции (МуПо). По его словам, в поле зрения сотрудников в это же время находились и пиратские такси. «Что МуПо делала у автовокзала и почему никак не реагировала на пиратские такси?» - интересуется мужчина, желая узнать, какими вообще задачами занимаются сотрудники учреждения.
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Житель Таллинна, заметивший автомобиль МуПо у автовокзала: рядом стояли подозрительные такси, на которые сотрудники не реагировали
Муниципальная полиция ведет деятельность только в Таллинне. «Когда МуПо создавали, одной из ее главных задач было наведение порядка в сфере таксомоторных перевозок. Какие задачи у МуПо теперь?» - интересуется житель Таллинна, который связался с редакцией Elu24 после того, как заметил автомобиль МуПо у автовокзала. В поле зрения сотрудников он также увидел пиратские такси.