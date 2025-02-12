«По сравнению с Америкой и Финляндией у нас весьма доступные цены, качество тоже очень хорошее», - говорит певица и актриса Ханна-Лийна Выса, долгое время жившая за границей.
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ВИДЕО ⟩ Эстонские знаменитости рассказали, сколько тратят на бьюти-услуги в месяц: «Хожу к парикмахеру, может быть, три раза в год»
На гала-вечере премии журнала Anne & Stiil собрались самые красивые женщины Эстонии. Мы поинтересовались у гостей, как часто они пользуются бьюти-услугами, сколько денег тратят на уход за собой и что думают о ценах на эти услуги в Эстонии.