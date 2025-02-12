ВИДЕО Эстонские знаменитости рассказали, сколько тратят на бьюти-услуги в месяц: «Хожу к парикмахеру, может быть, три раза в год»

На гала-вечере премии журнала Anne & Stiil собрались самые красивые женщины Эстонии. Мы поинтересовались у гостей, как часто они пользуются бьюти-услугами, сколько денег тратят на уход за собой и что думают о ценах на эти услуги в Эстонии.