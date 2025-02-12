«Мне очень интересно, что станет с участком старого здания суда», - размышляет жительница Таллинна, которая живет рядом с бывшим судом на улице Лийвалайа и видела из окна, как вандалы орудовали в этом здании. Представитель Riigi Kinnisvara AS подтвердил, что вскоре начнется поиск нового владельца для здания.
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ФОТО ⟩ Пострадавшее от вандалов здание суда на улице Лийвалайа снова выставят на продажу
«Я живу рядом с бывшим зданием суда. Мои окна выходят во двор, и я вижу его территорию. В один из декабрьских вечеров прошлого года с улицы донесся звук бьющегося стекла и шум - какие-то парни с битами разбили окно суда, бегали по двору и затем просто убежали», - рассказывает Кайе (имя изменено, известно редакции), живущая на улице Лийвалайа рядом с бывшим зданием суда.