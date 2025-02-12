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ФОТО Пострадавшее от вандалов здание суда на улице Лийвалайа снова выставят на продажу

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«Мне очень интересно, что станет с участком старого здания суда», - размышляет жительница Таллинна, которая живет рядом с бывшим судом на улице Лийвалайа и видела из окна, как вандалы орудовали в этом здании. Представитель Riigi Kinnisvara AS подтвердил, что вскоре начнется поиск нового владельца для здания.

«Я живу рядом с бывшим зданием суда. Мои окна выходят во двор, и я вижу его территорию. В один из декабрьских вечеров прошлого года с улицы донесся звук бьющегося стекла и шум - какие-то парни с битами разбили окно суда, бегали по двору и затем просто убежали», - рассказывает Кайе (имя изменено, известно редакции), живущая на улице Лийвалайа рядом с бывшим зданием суда.

Через пару дней, по словам Кайе, произошло то же самое. «Снова слышала шум и звон стекла. На этот раз они уже с фонариками проникли в здание через окно со стороны двора», - рассказала женщина, добавив, что вызвала полицию.

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