ФОТО Пострадавшее от вандалов здание суда на улице Лийвалайа снова выставят на продажу

«Я живу рядом с бывшим зданием суда. Мои окна выходят во двор, и я вижу его территорию. В один из декабрьских вечеров прошлого года с улицы донесся звук бьющегося стекла и шум - какие-то парни с битами разбили окно суда, бегали по двору и затем просто убежали», - рассказывает Кайе (имя изменено, известно редакции), живущая на улице Лийвалайа рядом с бывшим зданием суда.