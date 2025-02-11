Эпатажный стилист Женя Фокин отпраздновал сорокалетие: рама ржавеет, а бедро болит

Женя признался в соцсетях, сопровождая пост галереей с дня рождения, что ему исполнилось сорок, и ощущения теперь совсем другие. Если говорят, что возраст - это просто цифра в паспорте, то, по словам Фокина, это вовсе не так. «Моя рама ржавеет, а бедро болит, то есть механизм уже потихоньку требует ремонта», - поделился именинник. Тем не менее, он добавил, что его душа по-прежнему ликует.

Прошлой осенью Женя кардинально изменил стиль и появился в обществе с леопардовой прической. Тогда в утреннем эфире радио Elmar он признался, что из-за нового образа привлекает на улицах множество взглядов и слышит о себе постоянные комментарии. «Однажды мне навстречу вышел сосед и спросил, что случилось у меня на голове», - поделился он. «Летом я почувствовал, что хочу перемен, а так как у меня на голове три волосины, мой парикмахер всегда поддерживает мои безумные идеи». Также Женя рассказал, что в прошлом году ездил в Турцию на пересадку волос.