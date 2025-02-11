Королевский дом Швеции показал первое фото единственной дочери принца Карла Филиппа

Принцесса Инес стала четвертым ребенком в королевской семье и единственной дочерью принца Карла Филиппа и принцессы Софии. Кроме нее, Карл Филипп и принцесса София воспитывают троих сыновей: Александра (2016), Габриэля (2017) и Юлиана (2021).

Фото новорожденной для соцсетей сделала ее мать. О рождении четвертого ребенка в семье принца Швеции королевский дом сообщил 7 февраля.

Принц Карл Филипп - второй ребенок и единственный сын действующего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Летом 2015 года он женился на звезде реалити-шоу Paradise Hotel Софии Хелльквист. До свадьбы пара в течение пяти лет находилась в романтических отношениях.