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Королевский дом Швеции показал первое фото единственной дочери принца Карла Филиппа

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Швецкая королевская семья: принцесса София и принц Карл Филипп и их сыновья Александер, Габриэль и Юлиан.
Швецкая королевская семья: принцесса София и принц Карл Филипп и их сыновья Александер, Габриэль и Юлиан. Фото: Albert Nieboer

Шведский королевский дом обнародовал в Instagram первое фото новорожденной принцессы Инес - дочери принца Швеции Карла Филиппа и его супруги, принцессы Софии.

Принцесса Инес стала четвертым ребенком в королевской семье и единственной дочерью принца Карла Филиппа и принцессы Софии. Кроме нее, Карл Филипп и принцесса София воспитывают троих сыновей: Александра (2016), Габриэля (2017) и Юлиана (2021).

Фото новорожденной для соцсетей сделала ее мать. О рождении четвертого ребенка в семье принца Швеции королевский дом сообщил 7 февраля.

Принц Карл Филипп - второй ребенок и единственный сын действующего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Летом 2015 года он женился на звезде реалити-шоу Paradise Hotel Софии Хелльквист. До свадьбы пара в течение пяти лет находилась в романтических отношениях.

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