Тяжелобольной Брюс Уиллис больше не может говорить: его дочь сделала заявление

Она заявила, что актер потерял способность говорить из-за ухудшения состояния здоровья на фоне лобно-височной деменции, которую у него обнаружили в 2023 году.

При этом старшая дочь Уиллиса - Румер - опровергает эту информацию. В интервью британской программе Loose Women она сказала, что состояние ее отца остается стабильным и никаких видимых ухудшений нет.

«У него все в порядке, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, и самое замечательное - это как мы сплочены, так это мило. Мы действительно одно целое», - отметила Румер.

В 2022 году стало известно, что Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за возрастного заболевания мозга. У Уиллиса развилась выраженная афазия - нарушение речи.

В 2023 году у актера была диагностирована лобно-височная деменция, одним из симптомов которой является афазия. Об этом сообщила семья актера на странице сайта, занимающегося изучением заболевания.