Арми Хаммер прокомментировал обвинения в изнасилованиях и каннибализме, после которых четыре года назад его карьера в Голливуде оказалась разрушена. В «Подкасте Луи Теру» он рассказал о своих привычках, но отметил, что в его действиях не было ничего противозаконного.
«Собирался ли я у кого-то что-то съесть? Нет». Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме
38-летний актер, в частности, отреагировал на слитое в Сеть в 2021 году сообщение из его переписки с одной из возлюбленных, в котором он писал: «Я на 100 процентов каннибал». Хаммер заявил, что это просто было частью его «игры».
«Иногда, когда ты встречаешься с человеком и занимаешься с ним сексом, ты становишься немного провокатором. Тебя заводят алкоголь, наркотики или что-то в этом роде, и ты готов распустить перья и понемногу выходить за рамки. Было ли у меня когда-либо намерение что-то отрезать от кого-то или что-то съесть у кого-то? Нет», - заявил Хаммер.
Он также отметил, что в слитой переписке были удалены сообщения его собеседницы, добавив, что это «мог бы быть очень забавный разговор между двумя людьми, которые шутили, подталкивали и подзадоривали друг друга».
Хаммер также рассказал о стиле своей жизни в то время. По его словам, ему доставляли удовольствие бурные романы, но девушки для него были как «кожаные мешки, набитые наркотиками». «Я оставил после себя множество обозленных людей. Делает ли это меня придурком? Безусловно. У меня нет проблем с признанием того, что я был придурком. Но это не противозаконно», - сказал он.
В 2021 году несколько девушек обвинили Хаммера в сексуальном насилии. А в анонимный аккаунт в Instagram были слиты сообщения, которые артист якобы отправлял своей девушке. В них он описывал свои фантазии: как пьет кровь из ее раны, вырывает из партнерши сердце и занимается сексом, надев на ее шею ремень.
Также в СМИ попали сообщения из закрытого паблика актера в одной из соцсетей, в котором Хаммер признавался в любви к каннибализму и тяге к БДСМ-практикам. Например, он якобы предлагал бывшей девушке удалить ребра, чтобы приготовить их и съесть. Одной из предполагаемых жертв Арми стала 22-летняя фотомодель Пейдж Лоренце. Она рассказала прессе о манекенах для связывания, которые Хаммер якобы хранил в подвале своего дома, где жил с женой и детьми, и его мечтах о «комнате боли».
Полиция Лос-Анджелеса расследовала дело Хаммера, но обвинения ему так и не были предъявлены. Тем не менее скандал привел к тому, что Хаммер был полностью исключен из киноиндустрии. Он рассказывал, что находится в бедственном финансовом положении и работает продавцом таймшеров на Каймановых островах. Однако во время недавнего появления в Сети актер сказал, что его карьера возобновляется.
Арми Хаммер - выходец из богатой и влиятельной семьи, прадед которого, как считается, заработал свое первое состояние на наркобизнесе. У него также есть русские корни. Снялся в таких фильмах, как «Социальная сеть» и «Назови меня своим именем». Был женат на актрисе Элизабет Чэмберс, с которой воспитывает сына и дочь. После скандала пара развелась.