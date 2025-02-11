«Собирался ли я у кого-то что-то съесть? Нет». Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

38-летний актер, в частности, отреагировал на слитое в Сеть в 2021 году сообщение из его переписки с одной из возлюбленных, в котором он писал: «Я на 100 процентов каннибал». Хаммер заявил, что это просто было частью его «игры».

«Иногда, когда ты встречаешься с человеком и занимаешься с ним сексом, ты становишься немного провокатором. Тебя заводят алкоголь, наркотики или что-то в этом роде, и ты готов распустить перья и понемногу выходить за рамки. Было ли у меня когда-либо намерение что-то отрезать от кого-то или что-то съесть у кого-то? Нет», - заявил Хаммер.

Он также отметил, что в слитой переписке были удалены сообщения его собеседницы, добавив, что это «мог бы быть очень забавный разговор между двумя людьми, которые шутили, подталкивали и подзадоривали друг друга».

Хаммер также рассказал о стиле своей жизни в то время. По его словам, ему доставляли удовольствие бурные романы, но девушки для него были как «кожаные мешки, набитые наркотиками». «Я оставил после себя множество обозленных людей. Делает ли это меня придурком? Безусловно. У меня нет проблем с признанием того, что я был придурком. Но это не противозаконно», - сказал он.

Арми Хаммер с бывшей женой Элизабет Чэмберс. Фото: Regina Wagner via www.imago-images.de