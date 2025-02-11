ПОЗДРАВЛЯЕМ! Эстонская актриса, объявившая о беременности в прямом эфире, впервые стала матерью

«Это как со всем, чего ты раньше не испытывал в жизни, и мне не о чем особенно беспокоиться. Я стараюсь наслаждаться каждым днем, потому что время летит очень быстро», - поделилась Пирет, отметив, что многое быстро меняется, и были разные дни. «Пока я не чувствую себя на обложке журнала», - добавила она со смехом.