В октябре прошлого года актриса Пирет Крумм объявила в прямом эфире о своей беременности, а теперь стало известно, что малыш появился на свет! Изданию Kroonika она подтвердила, что сын родился две недели назад - 28 января.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Эстонская актриса, объявившая о беременности в прямом эфире, впервые стала матерью
Актриса объявила о своей беременности в середине октября, когда была гостем передачи Ringvaade.
«Я нахожусь в волшебной ситуации, да, это действительно хорошие новости», - подтвердила Пирет в прямом эфире передачи, что ждет ребенка.
«Это как со всем, чего ты раньше не испытывал в жизни, и мне не о чем особенно беспокоиться. Я стараюсь наслаждаться каждым днем, потому что время летит очень быстро», - поделилась Пирет, отметив, что многое быстро меняется, и были разные дни. «Пока я не чувствую себя на обложке журнала», - добавила она со смехом.
Пирет Крумм окончила театральную школу Эстонской академии музыки и театра в 2012 году (XXV выпуск) и работала в Эстонском драматическом театре до 1 августа 2017 года. После этого она стала свободной актрисой.