ГОРОСКОП НА 12 ФЕВРАЛЯ Тельцам не стоит расстраиваться из-за мелочей, а Козерогов ждет интересный день

Стрелец

День вряд ли принесет какие-то важные события и большие перемены, но в целом сложится приятно. Будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Случайная встреча с давним знакомым поднимет настроение, а некоторых Стрельцов и натолкнет на интересные мысли. Могут появиться необычные, смелые идеи, к которым вы наверняка еще не раз вернетесь. Хорошо заниматься домашними делами – скучными и утомительными они не покажутся, близкие охотно к вам присоединятся. Можно покупать полезные вещи, например, мебель или бытовую технику. Тут вы не ошибетесь с выбором.

Козерог

День будет интересным и плодотворным. Если вы не будете тратить время на пустяки, то многое успеете, справитесь со сложными делами. Первая половина дня подойдет для того, чтобы размышлять о будущем и строить планы. Вы определитесь с приоритетами, поймете, как лучше действовать. Приятно удивят новости издалека. Благодаря им вы перестанете беспокоиться об исходе каких-то важных дел, поймете, что звезды на вашей стороне и все сложится удачно. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в дорогу вместе с родственниками.

Водолей

День порадует приятными неожиданностями, удачными совпадениями. Вероятна встреча с человеком, которому вы не решались напомнить о себе, хотя в последнее время по нему очень скучали. Найдется масса интересных тем для разговора, да и общие планы могут появиться. Хорошо проходят семейные мероприятия, разногласия с родственниками останутся в прошлом. Не исключено, что вам придется изменить планы из-за каких-то мелких домашних проблем. Не волнуйтесь – вы справитесь с ними быстро, серьезных усилий не потребуется.

Рыбы

Насыщенный день. Захочется проявить инициативу, взяться за новое дело, а то и что-то кардинально изменить в жизни. Прислушайтесь к интуиции – ее подсказки окажутся полезными, а вот о советах, которые дают окружающие, этого не скажешь. День едва ли подойдет для того, чтобы делиться с кем-то своими переживаниями и секретами. Едва ли вас поймут правильно. А вот рассказывать о своих победах и достижениях можно и нужно. Во-первых, это всем будет действительно интересно. Во-вторых, так о вас узнают люди, от которых многое зависит. Удалось произвести хорошее впечатление? Тогда ждите интересных предложений в ближайшее время.