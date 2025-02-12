День будет ярким и насыщенным, отлично подходящим для общения. Очень разные люди сегодня смогут найти общий язык. Помирятся те, кто недавно поссорился. Хорошо сложатся поездки, особенно у тех, кто отправится в дорогу не в одиночку, а вместе с близкими людьми.
ГОРОСКОП НА 12 ФЕВРАЛЯ ⟩ Тельцам не стоит расстраиваться из-за мелочей, а Козерогов ждет интересный день
Будет возможность отлично отдохнуть, весело провести время. Но те, кто предпочитает по субботам заниматься полезными делами, могут не отказывать себе в этом удовольствии. Удастся завершить то, что было начато давным-давно, а также решить какие-то мелкие вопросы, в последнее время требовавшие внимания.
Овен
Первая половина дня отлично подходит для общения с самыми разными людьми. Вы сможете поладить с теми, с кем прежде ссорились. Удастся восстановить старые связи. Встречи с давними знакомыми пройдут очень приятно, вы отлично проведете время вместе. Не исключены романтические сюрпризы. Позже наступит благоприятное время для учебы и творчества. Могут появиться отличные идеи, и вскоре давние друзья помогут вам реализовать их. Удачными будут небольшие покупки. Вы безошибочно выберете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких.
Телец
Чего сегодня точно не стоит делать, так это расстраиваться из-за мелочей в начале дня. Да, в это время не все будет складываться удачно, но серьезных проблем не возникнет, а ситуация вскоре изменится к лучшему. Так что сохраняйте оптимизм и делайте то, что задумали. Все получится, хоть и не сразу. Вторая половина дня подойдет для общения с людьми, разделяющими ваши интересы. Вы о многом поговорите, обсудите общие планы, получите массу позитивных эмоций. Хорошо сложатся поездки. Вдали от дома вероятны приятные знакомства.
Близнецы
День едва ли будет легким и беззаботным. Вам предстоит многое сделать, не исключено, что некоторое время нужно будет посвятить решению чужих проблем. В вашей поддержке могут нуждаться давние знакомые. Вы постараетесь не отказывать тем, кто обращается за помощью. Именно благодаря вашим усилиям решатся какие-то серьезные проблемы, будет восстановлена справедливость. Можно сосредоточиться на решении финансовых и имущественных вопросов. Тут поможет интуиция: следуя ее подсказкам, вы поступите правильно.
Рак
Отличный день для общения. Вы быстро найдете подход к самым разным людям, произведете хорошее впечатление на тех, кому обычно никто не нравится. Не исключено начало дружеских отношений, да и любовь с первого взгляда вполне возможна. Привычные дела могут показаться скучными, захочется взяться за что-то новое. Что ж, сегодня такая возможность у вас появится. Друзья могут предложить что-то необычное и захватывающее, не исключено, что вас пригласят в какие-то удивительные места. Вечер – отличное время для того, чтобы подумать о будущем, составить план действий и обсудить его с близкими.
Лев
Появятся необычные идеи. Некоторые из них к тому же будут весьма хороши. Не все, что задумано, удастся реализовать сразу, но благоприятный момент для воплощения задуманного в жизнь обязательно наступит. Лучше не переоценивать свои силы. Подумайте, кто мог бы вам помочь, – надежные союзники не помешают. День отлично подойдет для общения с близкими. Легко будет договориться с родственниками, некоторые Львы разберутся с семейными проблемами, в последнее время огорчавшими всех. Любимый человек удивит приятным сюрпризом, который запомнится надолго.
Дева
Неважно, чем вы решите заняться сегодня: всем начинаниям будет сопутствовать удача. Благодаря поддержке звезд вы решите старые проблемы и не создадите себе новых, разберетесь с накопившимися делами, найдете ответы на вопросы, которые в последнее время тревожили всех. Порадуют встречи со старыми друзьями, найдется масса тем для разговора. Полезными окажутся неформальные беседы с коллегами или давними деловыми партнерами. Не исключено, что вам предложат что-то интересное. День будет насыщенным, и к вечеру вы можете почувствовать, что отдых не помешал бы. Лучше не планировать на это время ничего утомительного и сложного.
Весы
Отличный день. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы решить какие-то серьезные вопросы, справиться с важными делами, немного изменить мир к лучшему. Не всем ваши идеи покажутся блестящими, но желающие помочь в их осуществлении наверняка найдутся. Вы быстро подружитесь с такими людьми и вместе сделаете много полезного для всех. Вероятны приятные сюрпризы, удачные совпадения, неожиданные события, которые поднимут вам настроение. Близкие поделятся вдохновляющими новостями или предложат что-то интересное.
Скорпион
Вас будут с полуслова понимать даже те, с кем прежде никак не удавалось поладить. Это отличный день для того, чтобы договориться с окружающими о каких-то важных вещах, обсудить общие планы. Удастся найти ключ к решению давно возникших проблем, изменить к лучшему отношения с близкими. Вероятны неожиданные подарки и денежные поступления. Многих Скорпионов к тому же ждут отличные новости и интересные предложения. День хорошо подойдет для того, чтобы отказаться от каких-то вредных привычек, – сделать это будет нетрудно.
Стрелец
День вряд ли принесет какие-то важные события и большие перемены, но в целом сложится приятно. Будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Случайная встреча с давним знакомым поднимет настроение, а некоторых Стрельцов и натолкнет на интересные мысли. Могут появиться необычные, смелые идеи, к которым вы наверняка еще не раз вернетесь. Хорошо заниматься домашними делами – скучными и утомительными они не покажутся, близкие охотно к вам присоединятся. Можно покупать полезные вещи, например, мебель или бытовую технику. Тут вы не ошибетесь с выбором.
Козерог
День будет интересным и плодотворным. Если вы не будете тратить время на пустяки, то многое успеете, справитесь со сложными делами. Первая половина дня подойдет для того, чтобы размышлять о будущем и строить планы. Вы определитесь с приоритетами, поймете, как лучше действовать. Приятно удивят новости издалека. Благодаря им вы перестанете беспокоиться об исходе каких-то важных дел, поймете, что звезды на вашей стороне и все сложится удачно. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в дорогу вместе с родственниками.
Водолей
День порадует приятными неожиданностями, удачными совпадениями. Вероятна встреча с человеком, которому вы не решались напомнить о себе, хотя в последнее время по нему очень скучали. Найдется масса интересных тем для разговора, да и общие планы могут появиться. Хорошо проходят семейные мероприятия, разногласия с родственниками останутся в прошлом. Не исключено, что вам придется изменить планы из-за каких-то мелких домашних проблем. Не волнуйтесь – вы справитесь с ними быстро, серьезных усилий не потребуется.
Рыбы
Насыщенный день. Захочется проявить инициативу, взяться за новое дело, а то и что-то кардинально изменить в жизни. Прислушайтесь к интуиции – ее подсказки окажутся полезными, а вот о советах, которые дают окружающие, этого не скажешь. День едва ли подойдет для того, чтобы делиться с кем-то своими переживаниями и секретами. Едва ли вас поймут правильно. А вот рассказывать о своих победах и достижениях можно и нужно. Во-первых, это всем будет действительно интересно. Во-вторых, так о вас узнают люди, от которых многое зависит. Удалось произвести хорошее впечатление? Тогда ждите интересных предложений в ближайшее время.