Туристам рассказали, в какие месяцы отдых в городе любви и моды обойдется дешевле всего

Но также это город, переполненный туристами и карманниками. А потому многие эксперты по путешествиям советуют выбирать непиковые периоды года для знакомства со столицей Франции. Это также поможет вам хорошо сэкономить.

Так, в комментарии журналу Condé Nast Traveler менеджер по направленю «Европа» в Scott Dunn Ник Каннингем отметил, что, как правило, самое дешевое время для поездки в Париж - это период с середины ноября до середины декабря: «После безумно загруженного летнего туристического сезона, но перед праздничным, когда цены сразу по окончании Нового года взлетают до небес».

По его словам, в это время можно избежать большинства крупных событий в ежегодном календаре французской столицы, таких как Неделя моды, Открытый чемпионат Франции и тому подобное, что дает туристам больше свободных номеров в отелях и более короткие очереди к основным туристическим достопримечательностям.

Аналогично, зима - это прекрасное время для посещения Парижа, если вы хотите немного тишины.

«Хотя парижские зимы могут быть холодными и влажными, есть определенная романтическая меланхолия в прогулках вдоль Сены, когда город окутан туманом, а памятники мерцают среди мрак», - добавляет руководитель отдела управления направления «Франция» ​​в Red Savannah Камилла Дэвидсон.

В то же время, в плане комфорта по погоде, по ее словам, лучше всего в Париж все же ехать до или после лета: в апрель, начало мая, сентябрь или начало октября.

«Дни все еще теплые и приятные, но без изнуряющей жары пикового лета», - отмечает Дэвидсон. Она добавляет, что в это время с большей вероятностью можно избежать толп, поскольку многие семьи, путешествующие с детьми, возвращаются на работу и в школу.

Тем же, кто планирует впервые познакомиться с Парижем, и Дэвидсон, и Каннингем советует ехать в город на четыре-пять дней. За это время путешественники могут охватить несколько обязательных к посещению достопримечательностей в Париже, а дополнительный пятый день может дать немного передышки и времени, чтобы насладиться городом в более неторопливом темпе.