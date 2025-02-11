Стало известно, когда состоится популярный латвийский фестиваль Positivus

В семнадцатый раз фестиваль соберет в Латвии множество музыкальных звезд, и первое объявление программы ожидается в ближайшие недели.

Создатель Positivus Гиртс Майорс о фестивале 2025 года: «Мы объявляем новый фестиваль позже, чем в другие годы, но это связано с рядом изменений, которые нас ждут в этом году. Фестиваль также будет отличаться по программе от предыдущих лет. Мы сможем убедиться в этом совсем скоро, когда ожидается первый анонс программы. Это лето будет богатым на концерты по всей Балтии, и фестиваль Positivus станет ярким доказательством того, что в нашем регионе не только проходят замечательные концерты, но и один фестиваль мирового уровня».

Фестиваль Positivus - один из самых ожидаемых летних музыкальных фестивалей в странах Балтии, который с 2007 года собирает тысячи посетителей. В Балтии нет аналогичного фестиваля, который бы собрал такое количество звезд мирового уровня. За последние 16 лет на фестивале выступали A$AP Rocky, Charli XCX, Джейсон Дэруло, Сэм Смит, Metro Boomin, Megan Thee Stallion, Muse, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Cigarettes After Sex, The XX, The Prodigy, Kraftwerk, Sigur Rós, Ellie Goulding, The 1975, Disclosure, Underworld, Manic Street Preachers, James, Moby, Sinéad O’Connor, Robert Plant, Bastille, The Kooks, Years & Years и многие другие.

С 12 по 17 февраля билеты на фестиваль Positivus будут доступны на сайте фестиваля и в сети Biļešu Serviss по цене Early Bird - билет на два дня обойдется в 69 евро, VIP-билет - в 149 евро. Цены на билеты изменятся с 18 февраля, а другие типы билетов поступят в продажу с объявлением имени первого артиста! Новинка - вход на фестиваль в сопровождении взрослых бесплатный для детей дошкольного возраста до шести лет включительно.