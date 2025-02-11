На дебатах премьер-министров Хельме несколько лет назад заявил, что Porto Franco является сфабрикованным политическим делом, по которому никогда не будет вынесен обвинительный приговор. Однако если такой приговор все же будет, он пообещал съесть свою шляпу.

Обвинительный приговор все-таки был вынесен. В частности, в пятницу Государственный суд оставил в силе решение Таллиннского окружного суда, согласно которому Центристская партия, бывший генсек партии Михаил Корб и бизнесмен Хиллар Тедер были признаны виновными в торговле влиянием.

После публикации прошло совсем немного времени, но читатели вспомнили обещание Мартина Хельме. «Porto Franco признан виновным. Съест ли теперь Мартин Хельме свою шляпу?» - поинтересовались у редакции.

В понедельник Reporter отправился в Рийгикогу, чтобы спросить у Хельме, как он собирается есть свою шляпу.

«Думаю, она будет сладкой», - сказал Хельме, смеясь, и добавил, что обожает сладкое. «Я подготовился морально: если сказал - значит, сказал… Слова свои я деру - шляпу съем».

«Чего уж юлить, если сказал, значит, сказал. Я не собираюсь никуда прятаться!» - заявил Хельме, смеясь, и пообещал, что долго ждать его «шляпного» ужина не придется.

Однако Хельме уточнил, что, давая это обещание, он говорил о предъявленных в то время обвинениях его тогдашнему советнику Керсти Крахт. А это дело еще не дошло до приговора. «Когда я это сказал, дело Porto Franco было единым. Все материалы были в одном деле. Я был знаком прежде всего с той частью, которая касалась Керсти Крахт. Когда это дело дойдет до первой инстанции или куда-то еще, тогда и поговорим снова…»

Хельме подчеркнул, что по-прежнему считает это дело политическим и что оно не делает чести ни эстонскому суду, ни прокуратуре.

Посмотреть фрагмент передачи можно здесь: