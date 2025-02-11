Жители Финляндии стоят в очереди за дубайским шоколадом, который стоит гораздо дороже, чем в Эстонии

Сладости из США стали настоящим феноменом в Финляндии. Магазин Hello America в Хельсинки особенно известен среди молодежи, и многие покупатели приходят туда, чтобы попробовать продукты, которые популярны в социальных сетях.​​

По словам менеджера по маркетингу Hello America Николь Ламара, на продажи в их магазинах во многом повлияли президентские выборы в США: «Выборы очень хорошо отразились на наших продажах. Да, американская тема действительно интересует жителей Финляндии»​.

Многие продукты, которые можно найти в их магазинах, знакомы людям, например, благодаря фильмам 90-х годов, YouTube и другим социальным сетям. «Было обидно, что эти товары нельзя было найти в Финляндии. Мы решили это исправить. Мы пошли на риск, и этот риск оправдался. Магазин стал действительно популярным», - объясняет менеджер по маркетингу Hello America причину открытия магазинов.

TikTok стал важным маркетинговым каналом. Видео, на которых пользователи платформы дегустируют различные продукты из Америки, во многом повлияли на рост количества новых клиентов магазина. Так, например, спортивные напитки Prime, которые впервые появились в Финляндии в магазинах Hello America, стали одними из самых популярных продуктов.

Хитом продаж также стал и дубайский шоколад, который стоит 30 евро. Этот нашумевший десерт сочетает в себе темный или молочный шоколад, тесто «Катаифи»​ и фисташковую пасту.

«Продукт стал настоящим хитом в TikTok, и спрос на него огромный. Сейчас его продают во многих странах. Цена такая из-за фисташковой пасты, потому что эти орехи действительно дорогие», - объясняет Ламара стоимость шоколада.

По ее словам, несмотря на высокую цену, дубайский шоколад скупают очень быстро, и даже выстроилась целая очередь из желающих приобрести этот продукт. «Принимаем предварительные заказы, и у нас есть специальная книга бронирования», - добавляет Ламара.