64-летний вокалист глэм-метал группы Mötley Crüe Винс Нил нарушил молчание после того, как его 43-летняя возлюбленная Рейн Андреани, знаменитая визажистка, выжила в смертельной авиакатастрофе, пишет TMZ.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Девушка солиста американской глэм-метал группы чудом выжила в авиакатастрофе
Частный самолет, принадлежащий Нилу, на борту которого находилась его девушка, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне и врезался в другой самолет, в результате чего погиб пилот, а несколько человек были госпитализированы.
Вместе со своей подругой Эшли женщина была доставлена в ближайшую больницу. У нее сломано пять ребер, а несколько собак, которых женщины взяли с собой на борт самолета, в безопасности.
«Сегодня утром частный самолет Винса Нила потерпел крушение недалеко от Скоттсдейла, штат Аризона. Пилот трагически погиб. Второй пилот и другие пассажиры были доставлены в местные больницы. Винса не было в самолете. Девушка Винса и ее подруга получили травмы, но не опасные для жизни. Хотя подробности еще не известны, мы всем сердцем сочувствуем семьям погибшего пилота и пострадавших пассажиров. Mötley Crüe объявит о способе оказания помощи семье погибшего пилота - ждите объявления совсем скоро», - заявила группа на своей странице в X.
Адвокат Нила сообщил, что музыкант «соболезнует и молится всем, кто был причастен, и он благодарен за помощь всех спасателей». Юридическая фирма Worrick Robinson Law, представляющая интересы певца хэви-метала, подтвердила трагические подробности инцидента.
«В 14:39 по местному времени самолет Learjet Model 35A, принадлежащий Винсу Нилу, пытался приземлиться в аэропорту Скоттсдейла. По неизвестным на данный момент причинам самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы, в результате чего столкнулся с другим припаркованным самолетом. На борту самолета мистера Нила находились два пилота и два пассажира. Мистера Нила в самолете не было. Более точные подробности столкновения недоступны, поскольку ситуация быстро развивается, и ведется расследование», - отметили в компании.
February 11, 2025
Пожарная служба Скоттсдейла сообщила, что по меньшей мере один человек погиб на месте происшествия и трое получили ранения, когда самолеты столкнулись.
«Мы оказали помощь пяти пациентам. Один из них погиб, двое были доставлены в местные травматологические центры, один пациент был госпитализирован, а другой отказался от лечения», - сказал капитан пожарной охраны Скоттсдейла Дэйв Фолио.
NEW FOOTAGE 👀— Patriot Post (@PatriotPostX) February 11, 2025
A plane owned by Mötley Crüe singer Vince Neil collided with actor Vince Vaughn’s parked jet at Scottsdale Airport in Arizona, leaving at least one person dead and four others injured, officials confirm. pic.twitter.com/5sM3cs5QXH
Федеральное управление гражданской авиации подтвердило, что столкнулись два частных самолета, и они временно приостановили полеты в аэропорт. Сейчас проводится расследование.
Рейн Андреани и Винс Нил начали встречаться в 2017 году после того, как познакомились через общих друзей. До Рейн у Нила была бурная личная жизнь. Он был женат трижды: на Бет Линн Нил, Шариз Радделл и Лия Джерардини. Кроме того, у него в арсенале множество громких отношений. В список его бывших девушек входят поклонницы рок-н-ролла, такие как Тони Китаен и Лави Грэм.