ФОТО И ВИДЕО Девушка солиста американской глэм-метал группы чудом выжила в авиакатастрофе

Частный самолет, принадлежащий Нилу, на борту которого находилась его девушка, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне и врезался в другой самолет, в результате чего погиб пилот, а несколько человек были госпитализированы.

Вместе со своей подругой Эшли женщина была доставлена в ближайшую больницу. У нее сломано пять ребер, а несколько собак, которых женщины взяли с собой на борт самолета, в безопасности.

«Сегодня утром частный самолет Винса Нила потерпел крушение недалеко от Скоттсдейла, штат Аризона. Пилот трагически погиб. Второй пилот и другие пассажиры были доставлены в местные больницы. Винса не было в самолете. Девушка Винса и ее подруга получили травмы, но не опасные для жизни. Хотя подробности еще не известны, мы всем сердцем сочувствуем семьям погибшего пилота и пострадавших пассажиров. Mötley Crüe объявит о способе оказания помощи семье погибшего пилота - ждите объявления совсем скоро», - заявила группа на своей странице в X.

Адвокат Нила сообщил, что музыкант «соболезнует и молится всем, кто был причастен, и он благодарен за помощь всех спасателей». Юридическая фирма Worrick Robinson Law, представляющая интересы певца хэви-метала, подтвердила трагические подробности инцидента.