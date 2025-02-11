В минувшую пятницу Государственный суд признал Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием по делу Porto Franco. Если бывший генсек и бизнесмен были осуждены условно, то Центристская партия получила огромный штраф в размере одного миллиона евро. В тот же день центристы в соцсетях стали собирать пожертвования у своих избирателей.
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Удар и по имиджу, и по финансам: под вывеской теории заговора центристы просят деньги у избирателей
После того как стало известно, что центристам необходимо выплатить миллионный штраф, члены партии стали делится в Facebook своими версиями происходящего.