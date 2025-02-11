Удар и по имиджу, и по финансам: под вывеской теории заговора центристы просят деньги у избирателей

В минувшую пятницу Государственный суд признал Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием по делу Porto Franco. Если бывший генсек и бизнесмен были осуждены условно, то Центристская партия получила огромный штраф в размере одного миллиона евро. В тот же день центристы в соцсетях стали собирать пожертвования у своих избирателей.