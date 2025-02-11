Вт, 11.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Удар и по имиджу, и по финансам: под вывеской теории заговора центристы просят деньги у избирателей

Copy
Анастасия Коваленко-Кылварт и Александр Чаплыгин.
Анастасия Коваленко-Кылварт и Александр Чаплыгин. Фото: Tairo Lutter

В минувшую пятницу Государственный суд признал Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием по делу Porto Franco. Если бывший генсек и бизнесмен были осуждены условно, то Центристская партия получила огромный штраф в размере одного миллиона евро. В тот же день центристы в соцсетях стали собирать пожертвования у своих избирателей.

После того как стало известно, что центристам необходимо выплатить миллионный штраф, члены партии стали делится в Facebook своими версиями происходящего.

Так, например, по словам депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина, в том, чтоЦентристская партия была признана виновной в коррупционном преступлении, ответственная некая «​элита, чьи интересы в своих расследованиях затрагивали центристы».​​

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх