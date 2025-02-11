ГАЛЕРЕЯ Белорусский рекордсмен YouTube Homie выступил в ночном клубе Таллинна

Homie - артист, который своей дерзкой и пафосной лирикой очаровывает многих. Автор нашумевших хитов «Безумно можно быть первым» и «Эгоист» выступил в Таллинне в минувшую субботу, 8 февраля.

За свою творческую карьеру Homie выпустил четыре студийных альбома и девять клипов. Самый популярный клип певца на песню «Безумно можно быть первым» собрал боле 40 миллионов просмотров на YouTube и много лет подряд остается в топах музыки платформы TikTok. Именно с этой песни и началась его карьера.

Исполнитель приехал в Эстонию по действующей визе одной из стран Евросоюза. Он не был замечен в политических высказываниях и предпочитает не афишировать свою личную жизнь.