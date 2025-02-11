«Лицо будто чужое»: Том Круз шокировал поклонников на Супербоуле внешним видом

Среди них оказались актер Том Круз, бывший президент США Дональд Трамп с семьей, певицы Леди Гага и Тейлор Свифт.

Однако внимание публики привлекли не только спортивные страсти на поле, но и неожиданные моменты, связанные со звездами.

Том Круз удивил фанатов своим внешним видом. Актер появился в специальном видеоролике, обращаясь к командам «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».

В кадре 62-летний Круз предстал в черной рубашке и джинсах на фоне динамичных спортивных кадров. Однако вместо вдохновляющей речи зрители обратили внимание на его изменившееся лицо, вызвав оживленные дискуссии в соцсетях.

Пользователи не сразу узнали артиста и засыпали Сеть комментариями: «Что случилось с Томом Крузом?», «Его сделал искусственный интеллект?», «Лицо будто чужое».