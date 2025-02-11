Звездный фотограф Ардо Кальювеэ и его жена Неле Дворянинов стали родителями 11 декабря. А вчера новоиспеченная мать раскрыла имя малыша.
СМОТРИТЕ ⟩ Жена звездного фотографа Ардо Кальювеэ раскрыла имя сына
«Привет, наш маленький гномик», - поприветствовали счастливые родители Ардо Кальювеэ (44) и Неле Дворянинов (29) сына, который появился на свет в декабре. Пара уже поделилась несколькими трогательными снимками малыша, которому скоро исполнится два месяца.
Кальювеэ и Дворянинов также открыли свой ресторан в замке Фалль в Кейла-Йоа. Это место имеет особое для них значение, ведь именно там в марте 2022 года состоялась свадьба Ардо и Неле.
В понедельник Неле раскрыла имя малыша, опубликовав фото сына. «Маленький Кевин», - написала она.