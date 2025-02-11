СМОТРИТЕ Жена звездного фотографа Ардо Кальювеэ раскрыла имя сына

«Привет, наш маленький гномик», - поприветствовали счастливые родители Ардо Кальювеэ (44) и Неле Дворянинов (29) сына, который появился на свет в декабре. Пара уже поделилась несколькими трогательными снимками малыша, которому скоро исполнится два месяца.

Кальювеэ и Дворянинов также открыли свой ресторан в замке Фалль в Кейла-Йоа. Это место имеет особое для них значение, ведь именно там в марте 2022 года состоялась свадьба Ардо и Неле.