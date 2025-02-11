Сегодня, 10 февраля, на YouTube-канале «вДудь» вышло резонансное интервью украинского артиста и продюсера Алексея Потапенко (Потап). С начала полномасштабной войны, несмотря на четкую позицию и поддержку Украины, имя шоумена стало причиной бесчисленных обсуждений и дискуссий. Впервые за три года Потап расставил все точки над i в интервью журналисту Юрию Дудю.
ВИДЕО ⟩ «Запретил себе писать на русском»: Потап дал откровенное интервью Дудю
Алексей Потапенко (Потап) отметил, что Украина - это его родина, а все что он сейчас делает за границей - это для Украины.
С певицей Настей Каменских он до сих пор вместе. Они не собираются разводиться, а наоборот планируют в будущем совместных детей.
Песни, которые были созданы в популярном дуете «Потап и Настя», он не считает какими-то особенными и вечными, но они поднимают настроение: «Это точно эмоция, заключенная в формат».
Алексей подчеркнул, что он держит свое обещание и не пишет песен на русском языке, но интервью он решил дать:
«Если бы я делал это интервью для имиджа - я бы сказал, что не понимаю твоего языка [...]. Я держу свое обещание. Я не пишу песни на русском языке. Я могу дать тебе интервью, я могу ответить для твоей аудитории, показать украинскую позицию. Но я запретил себе писать на русском».
Он объяснил, что отказывается выступать на общих концертах с теми, кто не высказал свою позицию, кто молчит, а значит так поддерживает Россию.
Его новый проект Slavic Balagan - «это пересечение западноевропейского карнавала и восточноевропейского балагана»: «Даже если это будет кринжово - это эксперимент. Герой должен был пасть в самый низ, чтобы дать себе пинок под зад. Для того, чтобы за ним было интересно наблюдать»
Алексей хотел бы, что Россия признала свою вину перед Украиной, вернула все территории и долго-долго выплачивала репарации. Тогда по прошествии лет могло бы быть нормальное соседство.
Видео: Интервью Потапа Юрию Дудю