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ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО Стюард ударил пассажира, напавшего на женщину в самолете

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Видеозапись, распространившаяся в социальных сетях, показывает, как стюард авиакомпании Alaska Airlines был вынужден несколько раз ударить агрессивно настроенного мужчину, чтобы освободить женщину, которую тот атаковал. По словам авиакомпании, это был «насильственный медицинский эпизод».

Видео, опубликованное 1 февраля, запечатлело инцидент, произошедший на рейсе 221 авиакомпании Alaska Airlines, следовавшем из Окленда в Портленд. На кадрах видно, как стюард пытается помочь пассажирке, волосы которой внезапно схватил мужчина перед самым взлетом.

«Отпусти ее волосы!» - кричит кто-то, пока стюард пытается разжать хватку нападавшего.

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