ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО Стюард ударил пассажира, напавшего на женщину в самолете

Видеозапись, распространившаяся в социальных сетях, показывает, как стюард авиакомпании Alaska Airlines был вынужден несколько раз ударить агрессивно настроенного мужчину, чтобы освободить женщину, которую тот атаковал. По словам авиакомпании, это был «насильственный медицинский эпизод».