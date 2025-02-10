Видеозапись, распространившаяся в социальных сетях, показывает, как стюард авиакомпании Alaska Airlines был вынужден несколько раз ударить агрессивно настроенного мужчину, чтобы освободить женщину, которую тот атаковал. По словам авиакомпании, это был «насильственный медицинский эпизод».
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ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО ⟩ Стюард ударил пассажира, напавшего на женщину в самолете
Видео, опубликованное 1 февраля, запечатлело инцидент, произошедший на рейсе 221 авиакомпании Alaska Airlines, следовавшем из Окленда в Портленд. На кадрах видно, как стюард пытается помочь пассажирке, волосы которой внезапно схватил мужчина перед самым взлетом.