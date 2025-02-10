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Эстонская ведьма планирует сбросить к своей свадьбе 20 килограммов: «Как и все женщины – довольна, наверное, не буду никогда»

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Мерили Тиммер.
Мерили Тиммер. Фото: Madis Veltman / Postimees

Эстонская ведьма Мерили Тиммер, которая недавно получила предложение руки и сердца, призналась на своей странице в соцсети, что постепенно начинает подготовку к свадьбе. К знаменательному дню, который назначен на лето 2026 года, у нее есть цель - сбросить 21 килограмм.

Мерили Тиммер обручилась со своим избранником 20 января этого года. Теперь пара постепенно готовится к свадьбе. Мерили поделилась с поклонниками в stories в Instagram фотографией свадебного журнала. «Ну что, начинаем», - написала она под снимком.

В понедельник утром Мерили опубликовала фото прямо из спортзала. «Ну все, стартует программа -21 килограмм к лету 2026 года, то есть свадебная программа».

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