Уже в эту субботу! Настоящие королевы драмы выступят в Таллинне

Это шанс не только увидеть Drama Queens вживую, но и посплетничать, обсудить главные события недели и посмеяться над тем, что кажется слишком серьезным. Будет остро, дерзко и по-настоящему драматично!​

Drama Queens ждут тебя - без купюр, без цензуры, без фильтров и без границ!

Специальный гость - культуролог и журналист Ян Левченко, который, как местный житель, поможет взглянуть на важные эстонские темы под неожиданным углом. Обсудим, что волнует Таллинн и его жителей прямо сейчас!

У каждого в зале будет шанс задать свой вопрос и поднять тему, которая действительно важна! Хотите узнать мнение Drama Queens о происходящем в мире или в вашем городе? Приготовьте самые острые и актуальные вопросы!

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