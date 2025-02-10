В субботу, 29 марта, в отеле Hestia Hotel Europa (Паади, 5) впервые в Таллинне выступят ведущие шоу Drama Queens на телеканале «Дождь» - Екатерина Котрикадзе, Анна Монгайт и Юлия Таратута.
Настоящие королевы драмы выступят в Таллинне
Это шанс не только увидеть Drama Queens вживую, но и посплетничать, обсудить главные события недели и посмеяться над тем, что кажется слишком серьезным. Будет остро, дерзко и по-настоящему драматично!
Drama Queens ждут тебя - без купюр, без цензуры, без фильтров и без границ!
Внимание! В мероприятии примет участие специальный гость - его имя станет известно непосредственно перед мероприятием!
Билеты на мероприятие можно купить ЗДЕСЬ!