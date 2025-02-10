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С чистого лица: рэпер Моргенштерн удаляет татуировки

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Моргенштерн.
Моргенштерн. Фото: Sergei Karpukhin

Рэпер Моргенштерн начал сводить татуировки с лица. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сначала Моргенштерн удалил все предыдущие публикации в Instagram, а на фото профиля поставил дату выхода нового альбома. Там же скандальный музыкант признался, что начинает новую жизнь.

«С чистого листа, с чистого лица», - написал рэпер.

Первыми «под снос» отправились три шестерки. Видео с избавлением от четырех тату с лица исполнитель опубликовал на своей страничке в Instagram.

«Такими темпами, глядишь, еще и на работу устроится», - прокомментировали действия рэпера его преданные фанаты.

Другие же, напротив, считают, что с уходом татуировок уходит эпоха и самого Моргенштерна.

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