34-летняя Анна Делви (Сорокина) открыла показ бренда Elena Velez в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Известная мошенница вышла на подиум в зеленом кожаном костюме с отделкой из меха и с электронным браслетом на ноге.
Мошенница Анна Делви с электронным браслетом на ноге открыла модный показ в Нью-Йорке
Двумя днями ранее Анна была в числе приглашенных гостей на шоу Christian Cowan, где компанию в первом ряду ей составила супермодель Коко Роша.
Напомним, что Анна Делви (настоящее имя - Анна Сорокина), которая родилась в Московской области, в 2013 году переехала в Нью-Йорк, где успешно выдавала себя за богатую наследницу из Германии.
В 2019 году ее обвинили в попытке хищения крупной суммы денег, неуплате услуг, краже 200 тысяч долларов из банков, люксовых отелей, ресторанов, у частных лиц и оператора частных авиаперелетов.
Делви приговорили к тюремному заключению, но уже в 2021 году досрочно выпустили за хорошее поведение. С октября 2022 года Анна отбывает домашний арест в своей квартире на Манхэттене. Летом прошлого года условия ее ареста были смягчены: теперь Делви может передвигаться по Нью-Йорку и его окрестностям в радиусе 120 километров от дома, но продолжает находиться под наблюдением полиции.
По мотивам истории Анны на Netflix вышел сериал «Изобретая Анну», который был номинирован на три премии «Эмми». Гонорар Делви в размере 300 тысяч долларов был передан пострадавшим от ее действий.