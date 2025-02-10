Туристов предупредили о серьезное опасности полетов с простудой

В частности, пилот колумбийской авиакомпании Avianca Хаймес Гарсия на своей странице в TikTok, за которой следят почти 158 тысяч подписчиков, предупредил о потенциальном вреде для здоровья пассажиров, садящихся на борт самолета с простудой.

«Больным гриппом не следует летать на самолете, так как из-за сухого воздуха и инфекции можно получить баротравму, а также раздражение дыхательных путей», - отметил он.

Капитан Гарсия пояснил, что евстахиевы трубы, соединяющие полость носа и среднее ухо, могут воспалиться при насморке, что, в свою очередь, может привести к сильной боли в ушах при авиаперелете.

Тем временем, ранее эксперты WebMD охарактеризовали баротравму уха, также известную как airplane ear, как засоренное, иногда болезненное ощущение в ушах, возникающее при быстрой смене давления воздуха. Особенно болезненно это может быть для младенцев и маленьких детей, поскольку их уши еще не полностью развиты.

Основные симптомы баротравмы уха:

Ощущение заложенности в ушах

Притупленный слух, потому что барабанная перепонка не может вибрировать и издавать звук так, как должна

Боль в ушах