В конце прошлого года по обоюдному соглашению был прекращен трудовой договор с Гектором Чарльзом Паганом, работавшим в Институте политических исследований имени Юхана Шютте Тартуского университета. Он покинул пост после множества обвинений в домогательствах. «Речь шла о длительном злоупотреблении властью, прямых притеснениях на рабочем месте и домогательствах», - заявила руководитель Института политических исследований имени Юхана Шютте Кристийна Тыннисон.
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Травля на рабочем месте и домогательства: сотрудник Тартуского университета покинул пост после обвинений
В конце прошлого года по обоюдному соглашению был прекращен трудовой договор с Гектором Чарльзом Паганом, работавшим в Институте политических исследований имени Юхана Шютте Тартуского университета. Он покинул пост после множества обвинений в домогательствах. «Речь шла о длительном злоупотреблении властью, прямых притеснениях на рабочем месте и домогательствах», - заявила руководитель Института политических исследований имени Юхана Шютте Кристийна Тыннисон.
В понедельник издание Äripäev опубликовало материал, освещающий скандал в Тартуском университете: лектор Института политических исследований имени Юхана Шютте Гектор Чарльз Паган покинул университет после многочисленных обвинений со стороны подчиненных.