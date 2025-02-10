Травля на рабочем месте и домогательства: сотрудник Тартуского университета покинул пост после обвинений

Äripäev сообщает, что подчиненные обвиняли Пагана в создании нездоровой рабочей среды, манипуляциях, криках, оскорблениях, угрозах и сексуальных домогательствах, а также в неподобающих комментариях и замечаниях. Кроме того, он якобы не мог разделять работу и личную жизнь и злоупотреблял алкоголем.