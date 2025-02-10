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Травля на рабочем месте и домогательства: сотрудник Тартуского университета покинул пост после обвинений

Перевод: Влада Лаевалинд
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Тартуский университет.
Тартуский университет. Фото: Sille Annuk

В конце прошлого года по обоюдному соглашению был прекращен трудовой договор с Гектором Чарльзом Паганом, работавшим в Институте политических исследований имени Юхана Шютте Тартуского университета. Он покинул пост после множества обвинений в домогательствах. «Речь шла о длительном злоупотреблении властью, прямых притеснениях на рабочем месте и домогательствах», - заявила руководитель Института политических исследований имени Юхана Шютте Кристийна Тыннисон.

В понедельник издание Äripäev опубликовало материал, освещающий скандал в Тартуском университете: лектор Института политических исследований имени Юхана Шютте Гектор Чарльз Паган покинул университет после многочисленных обвинений со стороны подчиненных.

Äripäev сообщает, что подчиненные обвиняли Пагана в создании нездоровой рабочей среды, манипуляциях, криках, оскорблениях, угрозах и сексуальных домогательствах, а также в неподобающих комментариях и замечаниях. Кроме того, он якобы не мог разделять работу и личную жизнь и злоупотреблял алкоголем.

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