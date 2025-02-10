Премьер-министру Кристену Михалу в эфире эстонского телеканала присвоили неожиданный титул

В студии Telehommik побывал премьер-министр Кристен Михал. В начале интервью под его именем появился титул «лучший сотрудник тюремной службы», но уже через несколько секунд премьеру вернули его должность. В прямом эфире случаются неожиданности, и, похоже, это был небольшой телевизионный казус.