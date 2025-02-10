В понедельник в гостях у программы Telehommik был премьер-министр Кристен Михал, который обсудил выход из российской электросети, произошедший в выходные. Однако в начале интервью под именем премьера Михала появился совершенно неожиданный титул - лучший сотрудник тюремной службы.
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Премьер-министру Кристену Михалу в эфире эстонского телеканала присвоили неожиданный титул
В студии Telehommik побывал премьер-министр Кристен Михал. В начале интервью под его именем появился титул «лучший сотрудник тюремной службы», но уже через несколько секунд премьеру вернули его должность. В прямом эфире случаются неожиданности, и, похоже, это был небольшой телевизионный казус.