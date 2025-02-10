Студентка, оказавшаяся парализованной после несчастного случая, шокирована поведением своего парня

Эрин Филд оказалась прикованной к инвалидному креслу в результате несчастного случая, который произошел в 2017 году. Когда ей сказали, что она больше не сможет двигать ни руками, ни ногами, она была готова ко всему. Но поведение ее парня удивило Эрин больше всего.