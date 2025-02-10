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Студентка, оказавшаяся парализованной после несчастного случая, шокирована поведением своего парня

Перевод: Седа Дунгурова
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Девушка, прикованная к инвалидному креслу. Снимок иллюстративный.
Девушка, прикованная к инвалидному креслу. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Эрин Филд оказалась прикованной к инвалидному креслу в результате несчастного случая, который произошел в 2017 году. Когда ей сказали, что она больше не сможет двигать ни руками, ни ногами, она была готова ко всему. Но поведение ее парня удивило Эрин больше всего.

Это произошло в 2017 году, когда Эрин Филд наслаждалась теплой погодой, сидя в гамаке. Крыша, к которой был привязан гамак, обрушилась вместе с дымоходом, раздавив девушке позвоночник. Несколько дней спустя Эрин сообщили: она останется парализованной и больше не сможет двигать ни руками, ни ногами.

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