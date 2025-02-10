Эрин Филд оказалась прикованной к инвалидному креслу в результате несчастного случая, который произошел в 2017 году. Когда ей сказали, что она больше не сможет двигать ни руками, ни ногами, она была готова ко всему. Но поведение ее парня удивило Эрин больше всего.
Для подписчиков
Студентка, оказавшаяся парализованной после несчастного случая, шокирована поведением своего парня
Это произошло в 2017 году, когда Эрин Филд наслаждалась теплой погодой, сидя в гамаке. Крыша, к которой был привязан гамак, обрушилась вместе с дымоходом, раздавив девушке позвоночник. Несколько дней спустя Эрин сообщили: она останется парализованной и больше не сможет двигать ни руками, ни ногами.