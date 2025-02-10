Трибьют-шоу группы «Ленинград» в марте даст два выступления. 1 марта они выступят в Таллинне, а 7 марта - в Нарве.
«Лень и Град»: в Эстонии создали свою версию популярной российской группы
1 марта 2025 года в 20:00 в Kinomaja - Bar & Stage состоится трибьют-шоу, группы «Ленинград». На сцене выступит группа «Лень_и_Град», которая обещает подарить зрителям мощный заряд энергии, драйва и незабываемых эмоций. В программе некогда яркие хиты исполнят с необычными аранжировками.
«Лень_и_Град» хотят создать атмосферу безудержного веселья. Этот концерт станет событием, объединяющим музыку, эмоции и неподдельную энергию, кульминацией музыкального драйва.
В пятницу, 7 марта, группа «Лень_и_Град» выступит в нарвском Geneva Club.