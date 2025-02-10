«Лень и Град»: в Эстонии создали свою версию популярной российской группы

1 марта 2025 года в 20:00 в Kinomaja - Bar & Stage состоится трибьют-шоу, группы «Ленинград». На сцене выступит группа «Лень_и_Град», которая обещает подарить зрителям мощный заряд энергии, драйва и незабываемых эмоций. В программе некогда яркие хиты исполнят с необычными аранжировками.