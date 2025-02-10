«Лень и Град»: в Эстонии создали свою версию популярной группы

1 марта 2025 года в 20:00 в Kinomaja - Bar & Stage состоится яркое и незабываемое трибьют-шоу, посвященное культовой группе «Ленинград». На сцене выступит группа «Лень_и_Град», которая подарит зрителям мощный заряд энергии, драйва и незабываемых эмоций. В программе - самые яркие хиты группы «Ленинград», исполненные с необычными аранжировками, передающими дух музыкального бунта и свободы.

Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников группы. «Лень_и_Град» воссоздаст атмосферу безудержного веселья, смелого сарказма и непринужденного юмора, которыми так славится творчество «Ленинграда». От оглушительных роковых риффов до припевов, которые хочется петь всем залом - этот концерт станет событием, объединяющим музыку, эмоции и неподдельную энергию, кульминацией музыкального драйва.

Трибьют-шоу «Ленинград» - это не просто музыкальный вечер - это погружение в атмосферу творчества группы, которая стала голосом целого поколения. Зрителей ждет не только музыка, но и настоящий праздник, наполненный юмором, эмоциями и общей энергетикой. Приходите, чтобы вспомнить культовые композиции, открыть их заново и насладиться атмосферой праздника и свободы.

7 марта группа «Лень_и_Град» выступит в нарвском Geneva Club. В программе - самые яркие хиты группы «Ленинград», исполненные с необычными аранжировками, передающими дух музыкального бунта и свободы. Не пропустите шанс провести вечер в компании единомышленников и получить заряд отличного настроения!