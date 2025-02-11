ГОРОСКОП НА 11 ФЕВРАЛЯ Скорпионам придется решать сложные вопросы, а Девам скучать будет некогда

Стрелец

Не спешите с решениями, особенно когда речь идет о каких-то совершенно новых делах и задачах. Первое впечатление может оказаться обманчивым, и с тем, что представляется простым, будет нелегко справиться. Стоит быть осторожнее в финансовых делах. До обеда лучше не заключать крупных сделок, не подписывать важных документов. Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Не исключено, что это время принесет интересные предложения. Вы не пожалеете, если ответите на них согласием.

Козерог

День отличных идей. Окружающим они могут показаться слишком смелыми и рискованными, а вы будете уверены в том, что отлично со всем справитесь, и не ошибетесь. Интуиция сегодня будет необыкновенно острой и наверняка подскажет, как лучше действовать. Даже если на пути возникнут какие-то преграды, вы быстро найдете способ их преодолеть. Вероятны интересные встречи, важные разговоры. Будет возможность обсудить вопросы, из-за которых прежде было много споров. Именно вам удастся найти решение, которое понравится всем.

Водолей

Вы добьетесь заметных успехов, если не испугаетесь трудностей. Не все получается сразу? Не сдавайтесь, предпринимайте новые попытки, и вы обязательно получите то, к чему стремитесь. Ваша настойчивость наверняка понравится окружающим, многие поймут, что хотели бы видеть вас своим союзником. День отлично подойдет для общения с близкими, каких-то домашних мероприятий, импровизированных вечеринок для друзей. Вы и сами прекрасно проведете время, и других развеселите. К тому же в неформальной обстановке будет легко обсудить какие-то вопросы, важные для всех.

Рыбы

Нужно многое сделать? Вы успеете еще больше, даже не сомневайтесь. Вы быстро справитесь со сложными делами, поскольку найдете самый простой способ получить нужный результат. Не раз и не два вам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы и сами не допустите ошибок, и других удержите от них. Могут появиться отличные идеи, касающиеся бизнеса, или смелые творческие планы. Вас обрадует любая возможность взяться за что-то новое, научиться тому, что может пригодиться. Не исключены и приятные знакомства.