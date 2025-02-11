Первая половина дня может сложиться непросто, поскольку в это время нужно будет успеть многое. Вторая же пройдет гораздо спокойнее, даст возможность отдохнуть и собраться с силами. Именно на вечер стоит планировать важные встречи, поскольку найти общий язык с окружающими станет проще.
ГОРОСКОП НА 11 ФЕВРАЛЯ ⟩ Скорпионам придется решать сложные вопросы, а Девам скучать будет некогда
Старайтесь реально смотреть на вещи. Не так-то легко будет объективно оценить сложившуюся ситуацию. Многим проще будет строить иллюзии, что-то домысливать, а не разбираться в том, что происходит на самом деле. Полезными окажутся советы, если их дадут люди, опыт которых уже не раз был вам полезен.
Овен
Не спешите браться за дела, которые требуют особенной аккуратности и предельной сосредоточенности. Утром они будут даваться нелегко, а вот во второй половине дня вы со всем отлично справитесь. А еще до обеда не стоит принимать важные решения, касающиеся работы. Вторая половина дня будет гораздо гармоничнее. Обстоятельства сложатся удачно, вы сделаете то, что давно задумали. Останется время для общения с друзьями, и оно будет очень приятным. Вероятны радостные события в семье, отличные новости, касающиеся кого-то из самых близких.
Телец
Не спешите браться за сложные, масштабные и ответственные дела. Утром может показаться, что сегодня вам по силам абсолютно все, но это не совсем так. Постарайтесь оценить свои идеи критически, найти слабые места в планах. Не исключено, что в этом помогут люди, которые хорошо вас знают. Во второй половине дня вы получите какую-то ценную информацию, станете лучше понимать, что происходит. Тут-то и наступит подходящее время для решительных действий. Можно проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях: ее наверняка поддержат.
Близнецы
Вас ждет насыщенный день. Будьте готовы отстаивать свою правоту в спорах: сегодня делать это наверняка придется. Обсуждения могут проходить бурно и, на первый взгляд, неконструктивно, но все же окажутся полезными. Не исключено, что ваши оппоненты случайно поделятся информацией, которая поможет принять верное решение. Сегодня вам чаще, чем обычно, придется вмешиваться в чужие дела, решать проблемы, возникшие по вине других людей. Вы постараетесь сделать это максимально деликатно, ни у кого не вызывав раздражения, и окружающие будут вам благодарны.
Рак
Вас ждут интересные встречи и приятные знакомства. Вам легко будет произвести благоприятное впечатление, понравиться. Многим сразу захочется с вами подружиться, да и начало романтической истории не исключено. Обаяние пригодится и при решении рабочих вопросов. Если вам потребуется помощь, вряд ли кто-то откажет в ней. Первая половина дня подходит для новых дел: вы быстро во всем разберетесь, поймете, как добиться нужного результата. Позже наступит благоприятный период для привычных задач, а также каких-то полезных покупок.
Лев
Будет интересно. День откроет много новых возможностей, вы постараетесь ни одной не упустить. Смело беритесь за новые дела, даже если они кажутся сложными, – быстро станет ясно, как добиться нужного результата. Появятся хорошие идеи. Среди них будут и такие, которые можно реализовать немедленно. Будет шанс познакомиться с людьми, о которых вы слышали много хорошего. День подойдет для встречи с теми, кому хотелось бы понравиться. Нетрудно будет произвести нужное впечатление, ваши сильные стороны не останутся незамеченными.
Дева
Скучать будет некогда, ведь вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, решать один важный вопрос за другим. Но жаловаться не захочется, ведь вам будет по-настоящему интересно. Охотно помогут новые знакомые, и с этого могут начаться дружеские отношения, которые долго будут вас радовать. Вероятны удачные совпадения, а также какие-то необычные происшествия. Они помогут вам по-новому взглянуть на привычные вещи, увидеть то, что прежде оставалось незамеченным. Вечер – время приятных сюрпризов, в том числе романтических.
Весы
Сосредоточиться на делах будет трудновато, но вы все же постарайтесь. Дело в том, что сегодня у вас будет шанс достичь заметных успехов, справиться с тем, что прежде не получалось. Но для этого нужно будет постараться, сами собой не решатся ни старые, ни новые задачи. Можно положиться на давних союзников: они будут на вашей стороне, как бы ни складывались обстоятельства. А вот с новыми знакомыми лучше быть настороже, особенно если они стараются вовлечь вас в какие-то рискованные мероприятия. День обещает приятные сюрпризы влюбленным Весам, перемены к лучшему в отношениях с близким человеком.
Скорпион
Любые серьезные вопросы стоит обсуждать в первой половине дня: именно в это время вам проще будет понять и заинтересовать окружающих, договориться с ними. Возможны приятные встречи, не исключены знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Затем наступит период, подходящей для самостоятельной работы. Нужно будет решить какие-то сложные задачи, и вы отлично с этим справитесь. Вечер – отличное время для того, чтобы обдумать недавние события и решить, что делать дальше. Как только появятся определенные планы, ко многим Скорпионам вернутся уверенность и оптимизм.
Стрелец
Не спешите с решениями, особенно когда речь идет о каких-то совершенно новых делах и задачах. Первое впечатление может оказаться обманчивым, и с тем, что представляется простым, будет нелегко справиться. Стоит быть осторожнее в финансовых делах. До обеда лучше не заключать крупных сделок, не подписывать важных документов. Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Не исключено, что это время принесет интересные предложения. Вы не пожалеете, если ответите на них согласием.
Козерог
День отличных идей. Окружающим они могут показаться слишком смелыми и рискованными, а вы будете уверены в том, что отлично со всем справитесь, и не ошибетесь. Интуиция сегодня будет необыкновенно острой и наверняка подскажет, как лучше действовать. Даже если на пути возникнут какие-то преграды, вы быстро найдете способ их преодолеть. Вероятны интересные встречи, важные разговоры. Будет возможность обсудить вопросы, из-за которых прежде было много споров. Именно вам удастся найти решение, которое понравится всем.
Водолей
Вы добьетесь заметных успехов, если не испугаетесь трудностей. Не все получается сразу? Не сдавайтесь, предпринимайте новые попытки, и вы обязательно получите то, к чему стремитесь. Ваша настойчивость наверняка понравится окружающим, многие поймут, что хотели бы видеть вас своим союзником. День отлично подойдет для общения с близкими, каких-то домашних мероприятий, импровизированных вечеринок для друзей. Вы и сами прекрасно проведете время, и других развеселите. К тому же в неформальной обстановке будет легко обсудить какие-то вопросы, важные для всех.
Рыбы
Нужно многое сделать? Вы успеете еще больше, даже не сомневайтесь. Вы быстро справитесь со сложными делами, поскольку найдете самый простой способ получить нужный результат. Не раз и не два вам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы и сами не допустите ошибок, и других удержите от них. Могут появиться отличные идеи, касающиеся бизнеса, или смелые творческие планы. Вас обрадует любая возможность взяться за что-то новое, научиться тому, что может пригодиться. Не исключены и приятные знакомства.