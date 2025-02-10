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Смотрите, какие красотки представят Латвию на Евровидении

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Финал конкурса Supernova
Финал конкурса Supernova Фото: LSM/Lauris Vīksne

8 февраля стало известно, что Латвию на международном песенном конкурсе Евровидение представит группа Tautumeitas с песней Bur man laimi. 

Отбор участников в полуфинал Supernova осуществляло жюри, сформированное Латвийским телевидением (LTV). В состав национального жюри вошли представители латвийской музыкальной индустрии, организаторы мероприятий, представители телевидения, а также иностранные эксперты.

Жеребьевка определила, что представители Латвии выступят во втором полуфинале конкурса «Евровидение». В последние годы Латвия редко преодолевала барьер полуфинала.

69-й песенный конкурс «Евровидение 2025» состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс.

Галерея: финал латвийского конкурса Supernova

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