ВИДЕО Потап в интервью Дудю прокомментировал отношения с Настей Каменских

В интервью российскому журналисту Юрию Дудю продюсер заявил, что во время войны личные отношения катализируются либо в одну сторону, либо в другую. То есть пары или расстаются, или их отношения становятся только крепче.

«У нас с Настей это произошло в позитивную сторону. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону. Так что у нас все в порядке», - сказал Потап. Он добавил, что и в 2022 году, когда слухи об их разводе распространялись более активно, они были вместе и никаких проблем между ними не возникало.

«Я бы хотел еще четверых детей. Но тут уже такой вопрос. Не только ко мне, но и ко Вселенной. Настя тоже очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс», - добавил продюсер.

Стоит отметить, что ранее Каменских во время концерта заговорила о чувствах. Она сказала, что любовь оказалась ошибкой, однако развивать эту тему дальше не стала.