ВИДЕО 62-летний Том Круз шокировал поклонников безумным трюком: «Сумасшедший!»

62-летний актер известен тем, что самостоятельно выполняет все трюки в своих фильмах. Круз уже летал на крыле самолета, нырял на глубину, прыгал на мотоцикле с горы, а на этот раз шокировал поклонников полетами на перевернутом самолете.​

В кадре Круз крепко держался за узкую планку, прикрепленную к верхней части самолета, когда тот был в перевернутом положении. Сцена была снята на высоте около 2000 метров над горами.

Фанаты были шокированы тем, на что решается актер ради эпического кадра. В комментариях поклонники выразили свой восторг и пошутили над новыми видео от Круза: «Настоящий последний герой боевиков нашего времени»; «Обычный рабочий день Тома Круза. Легенда»; «А он знает, что можно летать внутри самолетов?»; «Вот кто действительно проживает эту жизнь! Сумасшедший!».

Отметим, что выход новой части франшизы «Миссия невозможна» запланирован на 23 мая 2025 года.