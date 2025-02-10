Назван остров, куда в феврале можно сбежать от холодов за солнцем и морем

Кабо-Верде - островное африканское государство, куда многие туристы отправляются зимой из-за его прекрасных песчаных пляжей, минимального количества осадков, приятного климата и множества возможностей для приключений.

Сал - самый популярный остров архипелага Кабо-Верде и главный туристический центр. Однако если вы хотите отдохнуть в феврале без толп туристов, идеальным местом может стать Сан-Висенте - один из самых маленьких островов Кабо-Верде, пишет Express.

Февраль считается теплым месяцем на Сан-Висенте: температура воздуха достигает 29°C днем и опускается до комфортных 24°C ночью. Вода прогревается до 18°C.

Столица Сан-Висенте, Минделу, известна своей культурной и музыкальной жизнью. Здесь в пабах, ресторанах и ночных клубах всегда звучит музыка. В Минделу также проходят красочные карнавалы в течение всего года.

Старый город Минделу - район Морада - был первым поселением на острове, основанным в 1793 году. В нем ощущается португальское и английское влияние, а узкие улочки ведут к живописным площадям и оживленным рынкам.

Любителям пеших прогулок стоит отправиться по тропе Вереда-ду-Монте-Триго, откуда открываются панорамные виды на остров. Маршрут проходит через леса Сан-Висенте и ведет к нескольким скалистым смотровым площадкам.

Ни одно путешествие на этот остров не будет полным без посещения пляжа Лагинья. Белый песок, кристально чистая вода и удобное расположение всего в нескольких минутах от Минделу делают его идеальным местом для отдыха и купания.