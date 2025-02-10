Серия подземных толчков обрушилась на Санторини, Греция. Несмотря на утверждения в СМИ, якобы остров покинуло уже более 11 000 человек, эстонцы, находящиеся там, говорят, что эта цифра значительно меньше.
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Эстонки, живущие в Греции, о землетрясениях: «Стараемся перенять спокойствие местных»
На популярный среди туристов остров Санторини обрушилась волна небольших землетрясений. Объявлено чрезвычайное положение, и хотя значительная часть жителей покинула остров, многие решили остаться. В соцсетях распространяется противоречивая информация: одни утверждают, что ситуация не такая серьезная, как о ней пишут в СМИ.