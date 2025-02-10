Эстонки, живущие в Греции, о землетрясениях: «Стараемся перенять спокойствие местных»

На популярный среди туристов остров Санторини обрушилась волна небольших землетрясений. Объявлено чрезвычайное положение, и хотя значительная часть жителей покинула остров, многие решили остаться. В соцсетях распространяется противоречивая информация: одни утверждают, что ситуация не такая серьезная, как о ней пишут в СМИ.