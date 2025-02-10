ПОЗДРАВЛЯЕМ! 41-летняя эстонская певица родила второго ребенка

Во вторник, 28 января, у Марви Валласте (41) родилась дочь. О рождении ребенка певица сообщила своим подписчикам в минувшее воскресенье, поделившись милой фотографией крошечных ножек малыша.

«Добро пожаловать, маленький цыпленок!» - поздравляют Марви и ее спутника жизни Райта Потисепа с рождением дочери. «Счастья и красоты принцессе!»; «Какая замечательная новость, Марви!» - радуются подписчики.

Первая дочь Марви, Бритт, родилась в 2014 году. Беременная Валласте участвовала в том году в Евровидении.

Марви Валласте была бэк-вокалисткой у таких артистов, как: Танель Падар и The Sun, Terminaator, Инес, Traffic, Ленна, Таня Михайлова, Луиза Вярк, Итака Мария, Яанне Саар, Лийси Койксон, Отт Лепланд.