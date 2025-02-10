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Американская модель в мини-платье с откровенным декольте похвасталась пышной грудью

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Брукс Нейдер.
Брукс Нейдер. Фото: JEENAH MOON

Американская модель Брукс Нейдер посетила вчера, 9 февраля, вечеринку Fanatics Super Bowl в Новом Орлеане.​ На мероприятие она пришла в соблазнительном наряде, пишет ТСН.

На модели было белое короткое платье без бретелек с откровенным декольте, из которого чуть не выпала ее пышная грудь. Длина мини также отлично подчеркнула стройные ноги Брукс Нейдер.​

Образ модель дополнила лакированными мюлями на каблуках цвета бургунди. Она сделала элегантную прическу, нежный макияж и молочный маникюр. На Нейдер также были стильные солнцезащитные очки, в ушах - интересные золотые серьги, а на руках - кольца и часы-браслет.​

Брукс Нейдер на вечеринке Fanatics Super Bowl.
Брукс Нейдер на вечеринке Fanatics Super Bowl. Фото: Amy Harris
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