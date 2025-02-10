Американская модель Брукс Нейдер посетила вчера, 9 февраля, вечеринку Fanatics Super Bowl в Новом Орлеане. На мероприятие она пришла в соблазнительном наряде, пишет ТСН.
Американская модель в мини-платье с откровенным декольте похвасталась пышной грудью
На модели было белое короткое платье без бретелек с откровенным декольте, из которого чуть не выпала ее пышная грудь. Длина мини также отлично подчеркнула стройные ноги Брукс Нейдер.
Образ модель дополнила лакированными мюлями на каблуках цвета бургунди. Она сделала элегантную прическу, нежный макияж и молочный маникюр. На Нейдер также были стильные солнцезащитные очки, в ушах - интересные золотые серьги, а на руках - кольца и часы-браслет.