Сегодня, 9 февраля, в самом центре Таллинна, на площади Вабадузе, собралось много людей, чтобы принять участие в масштабном флешмобе.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Таллинна собрались вместе, чтобы поучаствовать в акции «Самое большое сердце»
В четвертый раз школа танцев JJ-Street совместно с местными самоуправлениями организует мероприятие, целью которого является создание самого большого сердца в Эстонии. Идея этого мероприятия появилась из желания объединить людей в непростое время и поддержать местные общины.
На площади Вабадузе в Таллинне люди разных возрастов - от малышей до пожилых выстроились в форме сердца. До самой фотографии организаторы провели спортивную разминку. Некоторые люди пришли с четвероногими друзьями.
Самая большое сердце в Эстонии будет объявлено 14 февраля в День святого Валентина.
В 2023 году сердца были сформированы в 31 городе. Тогда титул самого большого сердца получил Кохтла-Ярве. В 2024 году количество участников выросло до 35. Переходящий кубок достался Рапла.
Смотрите сердечную галерею!