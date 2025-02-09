ГАЛЕРЕЯ Жители Таллинна собрались вместе, чтобы поучаствовать в акции «Самое большое сердце»

В четвертый раз школа танцев JJ-Street совместно с местными самоуправлениями организует мероприятие, целью которого является создание самого большого сердца в Эстонии. ​Идея этого мероприятия появилась из желания объединить людей в непростое время и поддержать местные общины.

На площади Вабадузе в Таллинне люди разных возрастов - от малышей до пожилых выстроились в форме сердца. До самой фотографии организаторы провели спортивную разминку. Некоторые люди пришли с четвероногими друзьями.

Самая большое сердце в Эстонии будет объявлено 14 февраля в День святого Валентина.

В 2023 году сердца были сформированы в 31 городе. Тогда титул самого большого сердца получил Кохтла-Ярве. В 2024 году количество участников выросло до 35. Переходящий кубок достался Рапла.

Смотрите сердечную галерею!