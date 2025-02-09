Диетологи дали четкий ответ, что происходит с телом, если каждый день есть красное мясо

Диетологи рассказали изданию Parade о том, полезно или нет красное мясо и как его регулярное употребление может повлиять на организм.

Какое красное мясо самое полезное

При определении того, полезно ли красное мясо, важно точно знать, о каком виде мяса идет речь. Диетолог Патриция Колеса объяснила, что красное мясо относится к мышечному мясу, такому как говядина, телятина, свинина и баранина.

«Несмотря на то, что в последние годы красное мясо вызывает споры, оно может быть включено в сбалансированную диету», - говорит она.

По ее словам, такое мясо содержит такие питательные вещества, как белок, железо и цинк, которых нет во многих других видах продуктов.

«Красное мясо - один из лучших источников гемового железа - формы железа, которая обладает высокой биодоступностью и легко усваивается организмом. Это делает его особенно ценным для людей с низким уровнем железа или его дефицитом», - отметила диетолог Кристина Иллиен.

В то же время она рекомендует употребление красное мясо не чаще двух раз в неделю.

Красное мясо - польза и вред

Вы можете почувствовать себя более энергичным. Диетологи подчеркивают, что красное мясо содержит большое количество белка.