Как бы ни были популярны стейки и гамбургеры, красное мясо получило плохую репутацию в мире здравоохранения. Спросите любого врача или диетолога о здоровом питании, и он, скорее всего, посоветует вам есть меньше красного мяса и больше клетчатки, пишет Униан.
Диетологи дали четкий ответ, что происходит с телом, если каждый день есть красное мясо
Диетологи рассказали изданию Parade о том, полезно или нет красное мясо и как его регулярное употребление может повлиять на организм.
Какое красное мясо самое полезное
При определении того, полезно ли красное мясо, важно точно знать, о каком виде мяса идет речь. Диетолог Патриция Колеса объяснила, что красное мясо относится к мышечному мясу, такому как говядина, телятина, свинина и баранина.
«Несмотря на то, что в последние годы красное мясо вызывает споры, оно может быть включено в сбалансированную диету», - говорит она.
По ее словам, такое мясо содержит такие питательные вещества, как белок, железо и цинк, которых нет во многих других видах продуктов.
«Красное мясо - один из лучших источников гемового железа - формы железа, которая обладает высокой биодоступностью и легко усваивается организмом. Это делает его особенно ценным для людей с низким уровнем железа или его дефицитом», - отметила диетолог Кристина Иллиен.
В то же время она рекомендует употребление красное мясо не чаще двух раз в неделю.
Красное мясо - польза и вред
Вы можете почувствовать себя более энергичным. Диетологи подчеркивают, что красное мясо содержит большое количество белка.
«Порция в 4 унции (примерно 114 грамм, - прим.ред), размером примерно с колоду карт, содержит около 30 граммов белка, что делает его лучшим вариантом для удовлетворения ежедневной потребности в белке и поддержки восстановления мышц после тренировки без влияния на уровень сахара в крови», - говорит Иллиен.
«В краткосрочной перспективе употребление большего количества белка поможет вам чувствовать себя более энергичным, и вы будете испытывать меньше пиков и спадов в уровне энергии, поскольку красное мясо не повышает уровень сахара в крови».
Пищеварение может ухудшиться
По словам диетологов, если продолжать есть мясо регулярно, это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
«Красное мясо с высоким содержанием жиров может способствовать вздутию живота, диарее или запорам при регулярном употреблении», - говорит Колеса. «Большое количество насыщенных жиров в красном мясе может сделать его трудноперевариваемым, а также в нем отсутствует клетчатка, которая является ключевым фактором для оптимального пищеварения».
Набор веса
«Порцией мяса считается 4 унции или порция размером с карточную колоду. Большие порции переработанного или жирного мяса могут быть связаны с увеличением веса», - говорит Колеса.
Хотя научные данные о связи мяса и набора веса неоднозначны, калорийность красного мяса выше, чем у растительных источников белка, из-за чего сложнее поддерживать дефицит калорий.
Повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний
Колеса объясняет это тем, что высокое содержание жира в красном мясе связано с повышением уровня холестерина и кровяного давления, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и со временем может привести к сердечным заболеваниям.
Риск развития колоректального рака
Колоректальный рак - вторая ведущая причина смертности от рака, и ваши шансы заболеть им выше, если вы едите много красного мяса - от 20 до 30 процентов, согласно научным исследованиям.
«Такие соединения, как нитриты и побочные продукты приготовления пищи, такие как HCA и PAHs, содержащиеся в красном мясе, связаны с повышенным риском развития колоректального рака», - говорит Колеса.
Чем заменить красное мясо?
Если вы все же хотите уменьшить количество красного мяса в рационе, Иллиен рекомендует заменять его жирной рыбой, как лосось, скумбрия, сардины, анчоусы и сельдь.
«Более постные источники белка животного происхождения, такие как курица и индейка, также являются отличной заменой. Кроме того, включение богатых клетчаткой растительных источников белка, таких как чечевица, киноа и фасоль, поможет создать более разнообразную, насыщенную питательными веществами и сбалансированную диету», - говорит Иллиен.