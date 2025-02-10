Постарайтесь не давать воли эмоциям в первой половине дня. Это может быть непросто, но если вы совладаете с мимолетными порывами, примете взвешенные решения, не станете ничего говорить и делать, не подумав, то избавите себя от многих неприятностей, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 10 ФЕВРАЛЯ ⟩ У Близнецов могут возникнуть трудности, а Львам вечер принесет хорошие новости
Многим поможет опыт, полученный раньше. Если сейчас вы не повторите своих старых ошибок, достичь поставленных целей будет куда проще. Вторая половина дня сложится удачно, если вы не станете пытаться исполнить все свои желания сразу. Чем раньше вы определитесь с приоритетами, тем меньше будет беспокойства и пустой суеты.
Овен
Вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя. Окружающие будут благодарны за помощь и поддержку. Ваша доброжелательность произведет сильное впечатление на некоторых людей, они сразу захотят с вами подружиться. И личные, и деловые отношения будут складываться гармонично, едва ли найдутся поводы для споров. День подойдет для решения финансовых вопросов, заключения сделок. А еще можно обращаться в государственные организации, составлять официальные запросы, заниматься оформлением документов. Все удастся сделать быстро, проблем не возникнет.
Телец
Не спешите кардинально менять свою жизнь. Сегодня может показаться, что раньше вы поступали неправильно и нужно немедленно начать действовать по-новому. Но гораздо полезнее будет подождать немного, обдумать сложившуюся ситуацию, посоветоваться с человеком, которому вы доверяете. Поступки, совершенные под влиянием мимолетных эмоций, едва ли принесут нужные плоды. А вот хорошо продуманные действия помогут достичь цели. Стоит быть осторожнее с деньгами. Это не самый благоприятный день для сделок и покупок, если они не планировались заранее. Вероятны неожиданные расходы.
Близнецы
Отличный день для важных разговоров, встреч с людьми, на которых нужно произвести хорошее впечатление, обсуждения планов и перспектив. Можно касаться вопросов, из-за которых прежде было много разногласий и горячих споров. Сегодня удастся договориться обо всем, найти решения, которыми все останутся довольны. Не последнюю роль тут сыграет ваше обаяние. Вы понравитесь даже тем, кто обычно настроен критически и замечает только чужие недостатки. Привычные дела будут даваться легко. А вот с чем-то новым могут возникнуть трудности, но только на первом этапе. Будьте терпеливы и проявите настойчивость: все получится, пусть и не сразу.
Рак
Все, что вы будете говорить сегодня, окружающие выслушают особенно внимательно и запомнят надолго. Так что стоит быть осторожнее с обещаниями. Не нужно делиться непроверенной информацией, догадками, в верности которых вы сами не уверены. Хорошо пройдут деловые переговоры, вы убедите в своей правоте тех, кто в ней сомневался. Встречи с друзьями порадуют, особенно если вы вместе отправитесь в поездку или займетесь чем-то новым. Не исключено, что напомнят о себе какие-то старые проблемы. Если вы сосредоточитесь на них, то наверняка найдете решение, и сразу почувствуете себя свободнее и увереннее.
Лев
Отличный плодотворный день. Возможно, он покажется вам скучноватым: вряд ли будет возможность блестяще решить сложную задачу, одержать важную победу, совершить подвиг или изменить мир к лучшему. Но вы разберетесь с накопившимися делами, определитесь с планами, обсудите вопросы, которые требуют внимания. Близкие сегодня особенно нуждаются в вашем внимании. Будьте готовы к долгим разговорам. Иногда они могут быть неприятными, но наверняка многое прояснят, помогут изменить отношения к лучшему. Вечер принесет хорошие новости, касающиеся особенно дорогого вам человека.
Дева
День будет беспокойным и временами напряженным, но очень плодотворным. Срочных дел окажется больше, чем вы ожидали, и не сразу удастся понять, за что нужно взяться в первую очередь. Окружающие чаще сбивают с толку, чем помогают. Советы со стороны могут оказаться совершенно бесполезными, а вот к подсказкам собственной интуиции стоит прислушаться. Хотя свободного времени сегодня будет немного, постарайтесь все же пообщаться с друзьями, уделить внимание близким людям. Это заметно улучшит ваше настроение.
Весы
Удачный день, подходящий для решения сложных задач. Найдутся ответы на вопросы, тревожившие вас в последнее время, станет ясно, как нужно действовать, чтобы быстрее достичь поставленных целей. Не исключено, что придется отказаться от каких-то старых планов ради совершенно новых. Вы сделаете это не без некоторых сожалений, но вскоре поймете - все сложилось хорошо. Сегодня вас будет особенно радовать общение с близкими по духу людьми. Можно обсуждать общие планы, говорить о тревогах и опасениях, вместе искать ответы на вопросы, которые давно не дают покоя.
Скорпион
День будет ярким и запоминающимся. Он может принести какие-то необычные события, которые вдохновят вас, подскажут, куда двигаться дальше. Будет возможность пообщаться с людьми, совсем не похожими на ваших старых знакомых. Не исключено начало дружбы или романтической истории. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы не станете тратить полученное сразу, и правильно сделаете: вскоре станет ясно, как лучше использовать эту сумму. Не исключены и подарки - недорогие, но очень радующие.
Стрелец
Вы сможете добиться многого. Нельзя сказать, что это будет легко: на пути могут возникать преграды, союзники не всегда смогут вас поддержать, возможны какие-то мелкие недоразумения. Но вы не отступите перед трудностями, со всем справитесь. Ваши успехи привлекут внимание, наверняка найдутся люди, которые захотят познакомиться с вами поближе. День отлично подойдет для того, чтобы сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах. Хорошо сложатся и деловые, и развлекательные поездки. В обоих случаях вероятны приятные знакомства в пути.
Козерог
Хотя день едва ли будет спокойным, вы останетесь довольны тем, как он сложится. Удастся навести порядок в делах, решить какие-то мелкие вопросы, требовавшие внимания. Будет возможность помочь людям, прежде оказавшими вам важные услуги. У некоторых Козерогов появится шанс восстановить старые деловые связи. В первой половине дня нужно будет действовать быстро, времени на размышления будет совсем немного. Зато потом наступит благоприятный период для того, чтобы обдумать планы, обсудить их с единомышленниками.
Водолей
Отличный день для общения. Чем важнее встречи, тем лучше они пройдут. Вам не придется особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление – просто будьте собой. Не исключены необычные, но очень заманчивые предложения. Если вы ответите на них согласием, то получите опыт, который еще не раз пригодится. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторым Водолеям вернут старые, полузабытые долги или заплатят за работу, проделанную давным-давно. Вероятны удачные покупки.
Рыбы
День хорошо подойдет для сложной и важной работы. Едва ли кто-то справится с ней лучше, чем вы. Но это не значит, что нужно отказываться от помощи, если ее предлагают. Будет шанс собрать команду единомышленников, вместе с которыми вы одержите еще немало важных побед. Отношения, которые прежде были исключительно деловыми, могу принять неформальный характер. Не исключено романтическое увлечение на работе. Вторая половина дня хорошо подойдет для домашних дел: они не покажутся утомительными или скучными, вы отлично со всем справитесь.