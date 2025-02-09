Мужчина обнаружил нечто неожиданное, гуляя по лесу в Шотландии: «Это самая сюрреалистичная вещь, которую я когда-либо видел!»

Том Праут ранее слышал, что где-то в национальном парке Кэрнгормс существует уникальное сооружение, но только неделю назад узнал, что это настоящая пирамида. Воодушевленный этой новостью, он отправился в поход, который должен был привести его к этому необычному памятнику.