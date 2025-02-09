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Мужчина обнаружил нечто неожиданное, гуляя по лесу в Шотландии: «Это самая сюрреалистичная вещь, которую я когда-либо видел!»

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Фото статьи
Фото: Ivan Popovych / Shutterstock

Молодой британский путешественник, который любит документировать свои походы в TikTok, нашел в глубине Шотландии нечто такое, чего никак не ожидал - пирамиду.

Том Праут ранее слышал, что где-то в национальном парке Кэрнгормс существует уникальное сооружение, но только неделю назад узнал, что это настоящая пирамида. Воодушевленный этой новостью, он отправился в поход, который должен был привести его к этому необычному памятнику.

@tomandfordythevan For anyone who didn’t realise there’s a Pyramid in the UK, just give this a watch….. I didn’t know either until a week ago :0:0 The power of UK of adventure at its finest - a surreal thing I never thought I’d see in this country for sure. Who thinks they’ll take a trip to here now!? 📍AB35 5TL #hiking #hike #adventure #outdoors #hikingadventures #fyp #foryoupagе #vanlife #scotland ♬ Viva La Vida Coldplay sped up - ol
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